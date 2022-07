Dady Brieva y Mariela Anchipi volverán a casarse

Tras más de diez años de relación y dos hijos en común, Dady Brieva y Mariela Anchipi darán un importante paso en sus vidas: renovarán sus votos matrimoniales. Así lo anunciaron en la última emisión de LAM (América), en donde contaron algunos detalles.

“Se casan por segunda vez en diciembre, con fiesta”, informó Carolina Molinari. Y sumó: “Claudia Villafañe está organizando el casamiento. Tienen ganas de festejar, ya desde el año pasado. El otro día cumplió años Chipi, hizo una cena y ahí lo anunció”. En tanto, explicó que la madre de Dalma y Gianinna Maradona es muy amiga de la pareja y por eso se ofreció para ayudarlos con la celebración.

En este sentido, la panelista también contó que será una reunión con su entorno más íntimo en el edificio en donde viven y dudó que los excolegas de Midachi, Miguel del Sel y Darío “Chino” Volpato, sean de la partida. “Yo nunca los vi en la casa de ellos, no son amigos”, señaló. Y Ángel de Brito lanzó con ironía: “Dady odia a Miguel del Sel, confirmado”.

Primer casamiento

El humorista y la bailarina contrajeron matrimonio por primera vez en diciembre de 2012, y es quizás el décimo aniversario la razón por la cual quieren volver a pasar por el altar. En esa oportunidad, habían realizado la celebración en la mansión del Four Seasons. “No es una gran fiesta, somos 100, los familiares y un par de amigos. Se paga, no es canje. No hay farándula, hicimos una cosita chiquita, no hay quilombo. Con ‘El Chino’ y Miguel no estábamos viéndonos. Es una cosa muy íntima. No hicimos lista ni nada, no queremos que se pongan en gastos”, había detallado en esa ocasión Brieva sobre cómo sería la fiesta.

La pareja se conoció en 2004, pero el flechazo no fue instantáneo. “Estuvimos dos, tres años antes de empezar a salir”, había contado ella en 2018, en una visita que hizo al programa de Mirtha Legrand. “Él es como muy padre, de sus amigos, de sus hijos, muy protector. Es como muy padre adoptivo, va por la vida adoptando hijos, y como que a mí también me adoptó”, lo había elogiado.

En otra entrevista con Andy Kusnetzoff, Mariela había contado cómo fueron los inicios del romance: “Al principio no quería saber nada con esta historia porque era re complicada, no me quería meter ni loca. Un día vino, así de la nada, y me declaró su amor. No hubo beso ni cena previa, fue de una y yo me quedé... Me invitaba a cenar y yo invitaba a mis amigas, como para esquivar el tema”. “Buscaba todo el tiempo sorprenderme con cosas ingeniosas. Hasta que un día, pensé que realmente sentía miedo de rechazarlo porque quizás nunca más podría encontrar a nadie que me hiciera divertir de esa manera”, había confesado.

Por su parte, Dady también se había referido a la decisión de separarse de su ex y el comienzo de su relación con Anchipi. “Uno no se casa para divorciarse, y en un momento se terminó. Es un momento feo. Rompés el molde tus padres. Al final, te va bien y tenés hijos y pensás para qué te vas a divorciar. En un momento, deseé la muerte, porque tenía 50 y me preguntaba qué necesidad tenía de pelotudear. Luego, vi todo lo que me pasó como una bendición”, señaló años atrás el ex Midachi.

Fuente: TELESHOW