Camila Homs quiso reconciliarse con De Paul

Camila Homs decidió empezar una nueva vida tras separarse de Rodrigo De Paul. Se metió en una agencia, debutó como modelo y ahora tiene su primera tapa en la revista Caras, donde habló de sus proyectos y sus 12 años al lado del futbolista del Atlético de Madrid.

“Todavía no puedo decir en qué momento estoy, pero pasé por todas las etapas, aunque siento que ya transité por un montón de estados. En un primer momento sentí decepción y angustia, porque yo tenía un proyecto en mente y pasa algo así y te preguntás dónde queda todo eso”, expresó Camila Homs sobre la ruptura.

En la nota, reconoció que es muy celosa y posesiva: “Lo que es mío, es mío y ni lo mires. Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas”. Por último, señaló que hasta hace poco creía que podría haber una reconciliación, pero ya dio vuelta la página al ver que él formalizó con Tini Stoessel.

Camila Homs dio a entender que Rodrigo De Paul le fue infiel con Tini Stoessel

En diálogo con Caras, la modelo sostuvo que ella fue quien decidió separarse, y deslizó que eligió ese camino ante la sospecha de un engaño, aunque no dio nombres.

“Soy recontra conservadora. Apuesta mucho a la familia, siempre fui muy fiel. Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’”, cerró tajante.

Rodrigo De Paul fue a buscar a su hija al jardín y Cami Homs lo chicaneó: “Te felicito, que bien actúas”

El viernes pasado, Rodrigo De Paul fue sorprendido mientras retiraba a su hija Francesca del jardín de infantes, en Puerto Madero. La foto se viralizó en cuestión de minutos y los fans de Tini Stoessel intentaron callar a sus detractores, que lo acusaban de no hacerse cargo de sus pequeños. Su ex, Camila Homs, también le echó leña al fuego con una chicana que no pasó desapercibida.

Después de ver esa imagen del jugador junto a la nena que tuvieron hace tres años, la modelo se grabó en su auto cantando el último hit de Shakira. “Te felicito, qué bien actúas”, tarareó en referencia al tema que la colombiana hizo con Rauw Alejandro.

Antes de viajar a España para sumarse a los entrenamientos del Atlético de Madrid, De Paul y Homs se verán en la Justicia, ya que ella le inició una demanda millonaria. Él quiere resolver todo lo antes posible, por lo que en los próximos días podría haber novedades.

Los posteos románticos que Camila Homs le dedicaba a Rodrigo De Paul

Cuando reinaba la paz en la pareja, la joven no dudaba en declararle sus sentimientos en las redes sociales.

"Toda la vida voy a estar agradecida por tenerte, por haberte puesto en mi camino hace ocho años. Sos lo mejor que elegí y voy a seguir eligiendo para toda la vida. Gracias por darme todo. Y lo más importante, el amor de todos los días, el compañerismo y la generosidad que te sobrepasa. Siempre te voy a desear la mayor felicidad del mundo porque es lo mínimo que mereces. Sigamos recorriendo juntos este hermoso camino y todos los que nos pondrá la vida”, escribió en 2018.