¿Qué chances tiene Agustín Rossi de ir al Mundial?

Lionel Scaloni ya tendría definida la lista de arqueros y, pese a su buena actuación en Boca Juniors, a Rossi no le alcanzaría para llegar al Mundial.

"Es el Goyco de Boca". En las redes, en los bares, en la calle, Agustín Rossi ya se ganó la comparación. Y esa asociación con Sergio Goycochea, el héroe de Italia 90, lo transporta enseguida a la Selección. Incluso, de la mano de un pedido viral para que Lionel Scaloni lo lleve a para Qatar. En definitiva, sumar a un especialista en definiciones de penales en un Mundial siempre tiene una alta cotización. Y hasta es un ítem recomendable a cubrir. Pues bien, ¿tiene chances reales el arquero xeneize de pelear por un lugar en el avión del capitán Messi?

Por empezar, Rossi es un arquero que está en la consideración del cuerpo técnico de Scaloni. Fundamentalmente, porque ya fue parte del ciclo. Sí, el 1 de Boca fue citado en septiembre del año pasado, para el partido contra Bolivia, por las Eliminatorias. Aquella vez fue en plan de emergencia, por la baja de Dibu Martínez (se tuvo que volver para Inglaterra tras la polémica por la suspensión del partido ante Brasil, justamente en el Arena Corinthians, allí donde Agustín viene de ser figura) y por la lesión que Franco Armani había sufrido en una rodilla.

Por esa razón, se entrenó un par de días y fue suplente en ese partido contra los bolivianos, disputado el 9 de septiembre en el Monumental, compartiendo el banco con Gero Rulli. ¿Quién fue el titular? Juan Musso. Precisamente, tanto el arquero del Atalanta como el del Villarreal son los que hoy compiten por el tercer cupo vacante en Qatar. Porque si hay algo que en principio no modificará la ampliación de la lista a 26 jugadores para el Mundial, es la idea de llevar sólo tres porteros. Es decir, no habrá un cuarto.

Por lo tanto, más allá de su especialidad y de su gran momento, hoy Rossi asoma afuera de esa nómina mundialista, que tiene a Martínez y a Armani como fijas y la disputa ya mencionada entre dos arqueros que vienen siendo parte del staff habitual de la Selección.

En ese sentido, hay un detalle no menor, Dibu también ha demostrado ser un buen atajador de penales en la Copa América ganada por Argentina, con una participación decisiva ante Colombia. Por lo cual, ya en su arquero titular, la Selección tiene un plus en ese aspecto. Es cierto que, en definitiva, el pedido por Rossi no es para ocupar su lugar, claro está, sino justamente como reserva, en caso de que el arquero del Aston Villa sufra algún imponderable (sobre todo, teniendo en cuenta que ahora se recupera de una lesión en la rodilla).

La súper banca del hincha de Boca a Rossi

Agustín Rossi volvió a demostrar que es un especialista a la hora de atajar penales y a pesar de la eliminación, otra vez estuvo a la altura de la circunstancia: ante Corinthians contuvo dos (a Raul Gustavo y Bruno Melo) en la definición, aunque esta vez no le alcanzó para que su equipo se clasificara. Sin embargo, los hinchas no dejaron de reconocerlo. Y lo salvaron de la crítica general. Incluso, lo consolaron al ver su tristeza en el final, en una súper banca por las redes sociales.