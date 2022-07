El día en que John Lennon y Paul McCartney se conocieron

Cuando John Lennon conoció a Paul McCartney, Lennon estaba listo para subir al escenario con su banda The Quarrymen. Uno de los miembros del grupo conocía a McCartney de la escuela, así que presentó a Paul a sus compañeros de banda. Lennon tenía 16 años; McCartney tenía 15 años. Era el 6 de julio de 1957, hace exactos 65 años, y la reunión más importante en la historia del rock estaba a punto de suceder.

Los canteros de seis piezas se estaban preparando para su actuación a las 8 p.m. en el jardín de la iglesia de San Pedro de Liverpool. Después de charlar durante unos minutos, Paul McCartney le mostró a John Lennon cómo afinar su guitarra. Luego tocó algunas canciones clásicas de rock ‘n’ roll, incluidos cortes de Gene Vincent y Little Richard, para mostrarle a Lennon de lo que era capaz.

Luego actuaron los Quarrymen. «Simplemente pensé: ‘Bueno, se ve bien, está cantando bien y me parece un gran cantante principal'», dijo McCartney sobre la actuación de Lennon en la revista Record Collector en 1995. «Por supuesto, se había quitado las gafas, así que realmente se veía afable. Recuerdo que John era bueno. Realmente era el único miembro sobresaliente; todo el resto se escapó «.

Por cierto, ese programa de Quarrymen se grabó en cinta y se vendió por aproximadamente 120 mil dólares en 1994.

Después de la actuación, los Quarrymen, junto con McCartney y otro amigo, fueron a un pub, donde mintieron sobre sus edades para que les sirvieran. Lennon quedó tan impresionado con el talento natural y el conocimiento de la música de McCartney que él y los otros miembros del grupo más tarde le pidieron a McCartney que se uniera a ellos, a pesar de que Lennon dudaba un poco en invitar a una figura tan poderosa a su grupo.

Un año después, George Harrison se unió a la banda. A principios de 1959, todos los demás habían renunciado, dejando al trío de Lennon, McCartney y Harrison sin un grupo real. En un año, eligieron a otro miembro, un baterista, y se rebautizaron como The Beatles. Y ya conocemos el resto de la historia.

El nombre The Beatles

En la primera mitad de 1960 aparecería el nombre definitivo de la banda. The Quarry Men había mostrado ser un nombre precario, siendo reemplazado por otros nombres como «Johnny and the Moondogs» (literalmente Johnny y los Perros Lunares, pero más precisamente Johnny y los Perros que Aúllan a la Luna). La versión tradicional sobre el surgimiento del famoso nombre sostiene que la iniciativa partió de Stuart Sutcliffe, íntimo amigo y compañero de habitación de John Lennon que en enero de 1960 se había unido al grupo como bajista. Siempre según la versión tradicional, Sutcliffe y Lennon se encontraban solos cuando empezaron a pensar nombres para la banda, a partir de la admiración que sentían por Buddy Holly, cuyo grupo se llamaba The Crickets («Los Grillos»). Luego de pasar por diferentes tipos de insectos, Sutcliffe propuso «The Beetles» («Los Escarabajos»), y Lennon por su parte, aportó un decisivo juego de palabras, cambiando la sílaba "beet", por "beat", que en inglés suenan igual, en referencia al movimiento beat liverpulense que integraba la banda.

El 6 de julio de 1961, John Lennon escribió una biografía humorística para el primer número del periódico Mersey Beat, de su amigo Bill Harry. Allí John dice: "Muchas personas preguntan ¿qué son Beatles? ¿Por qué Beatles? Ugh, Beatles, ¿cómo surgió el nombre? Así que se lo diremos. Surgió en una visión – un hombre apareció en un pastel flameante y les dijo 'Desde este día en adelante ustedes son Beatles con una 'A'. Gracias, señor hombre, ellos le dijeron, agradeciéndole".