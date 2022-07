Boca perdió más de 25 millones de dólares con su eliminación

Boca sufrió un golpe durísimo a nivel deportivo con su eliminación ante Corinthians en Octavos de Final de la Copa Libertadores pero también económico con la impresionante cifra de premios que dispuso Conmebol para este año.

El campeón de la Copa Libertadores recibirá en 2022 16 millones de dólares, lo que representa un aumento de un millón con respecto al premio entregado en la edición 2021. De los 30 millones de dólares en total que el “Xeneize” podría haber ganado en caso de salir campeón, sólo se llevó 4.050.000 de dólares.

Esta cifra se suma a lo que el equipo vencedor vaya acumulando al sobrepasar las distintas etapas de la competición, monto total que llega a los USD 25.050.000 de dólares.

Por otra parte, en esta edición hubo mejoras en los montos otorgados en Fase 1 (fijado en USD 400.000 por partido), Fase 2 (USD 500.000 por partido) y en Fase 3 (USD 600.000 por partido) de este torneo, el más importante de clubes en el continente.

Copa Libertadores: los premios por cada fase

Fase 1: 350.000 dólares

Fase 2: 500.000 dólares

Fase 3: 550.000 dólares

Fase de grupos: 3.000.000 dólares (1 millón por partido de local)

Octavos de final: 1.050.000 dólares

Cuartos de final: 1.500.000 dólares

Semifinal: 2.000.000 dólares

Finalista: 6.000.000 dólares

Campeón: 16.000.000 dólares

La pregunta que molestó a Izquierdoz después de la eliminación de Boca

En este contexto, Sebastián Battaglia y Carlos Izquierdoz se presentaron a la conferencia de prensa en donde se les preguntó por la actuación del equipo y las sensaciones después del resultado final. Una de las consultas fue apuntada al zaguero del Xeneize cuyo vínculo expira a fin de año y se desconoce si continuará siendo futbolista de la institución.

Ante esta pregunta del periodista el Turco Alaluf, el defensor fue respetuoso pero dejó de manifiesto su fastidio: “Hace media hora terminamos de jugar, dejame ir a dormir tranquilo, dale. En media hora no voy a pensar todo eso que me preguntaste”.

Cabe señalar que esta haya sido probablemente la última actuación del capitán del equipo en esta competencia. Por eso, después del último penal convertido por el Corinthians se vio a varios futbolistas como él, Sebastián Villa, Frank Fabra muy angustiados, ya que se baraja la posibilidad de que en 2024 emigren a otros clubes.

Con respecto al partido, analizó: “Tuvimos y no concretamos, cuando no conseguís la diferencia, en los penales a veces te toca ganar y perder, Pipa (Benedetto) nos ha salvado miles de veces, una vez que no la pudo meter, no pasa nada. En el primer tiempo hubo situaciones claras, el segundo tiempo nos costó, desbordábamos y en los centros tenían mucha gente, difícil entrar limpios. Prácticamente no nos patearon al arco, estamos con dolor”.

El Cali llegó a Boca Juniors en 2018 y desde entonces se ha ganado un lugar en la zaga central. Durante cinco temporadas se ha adueñado de ese puesto a causa de su gran rendimiento, algo poco común en el Xeneize, acostumbrado a cambiar a sus centrales en cada mercado de pases.

Otro de los que habló fue Oscar Romero, uno de los refuerzos del equipo para este año: “Manejamos el partido la mayor parte y por supuesto que teníamos que remarcarlo en el marcador. Ellos se metieron atrás como en el segundo tiempo allá. Los penales tienen estas cosas y tenemos que seguir. Manejamos bien tranquilos, tuvimos la pelota, sin crear una situación clara, pero con goles se ganan los partidos y lastimosamente la pelota no quiso entrar”.

Boca Juniors se enfocará ahora en las dos competencias que le queda, la Copa Argentina, tiene que enfrentarse ante Agropecuario en octavos de final y la Liga Profesional, en la que está a cinco puntos de los líderes, Gimnasia y Newell’s, con 21 fechas aún por delante. Cabe recordar que el conjunto de Battaglia es el único club de Argentina que ya está clasificado a la Copa Libertadores 2024 por haber sido campeón de la Copa de la Liga en el primer semestre del año.

Fuente: TN