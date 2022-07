Dólar: En 60 días faltarían alimentos para animales

Perros, gatos, cerdos, pollos, vacas, entre otras especies, ya pueden declararse en estado de alerta. Por las dificultades que están afrontando las empresas de nutrición, que hacen balanceados, para pagar materia prima comprada en el exterior que no se elabora en el país, en 60 días faltarían esos productos para los animales.

La situación, que parece insólita, está vinculada con la falta de dólares que afronta el país y fue reflejada en una carta que la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) le hizo llegar al Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez. La misiva también se envió al Banco Central (BCRA) y a los Ministerios de Economía y Desarrollo Productivo.

“Nos dirigimos a usted a fin de informarle sobre la situación crítica que está viviendo la industria de la nutrición animal a causa de las restricciones vigentes para el giro de divisas al exterior a nuestros proveedores de materia prima según las comunicaciones BCRA 7466 y 7532. La imposibilidad de giro de divisas al exterior dada la restricción de cupos establecida y la falta de alternativas de financiación a través de los proveedores o entidades bancarias están generando quiebres de stocks, que tornan la situación crítica para la eficiencia de las distintas producciones pecuarias que representamos”, dijo la entidad en la carta.

En Caena hay unas 150 empresas vinculadas. Allí confluyen desde firmas que hacen alimentos para mascotas hasta otras que elaboran núcleos y vitaminas para ganado, por ejemplo. Compran en el exterior vitaminas, minerales, aditivos, aminoácidos, en líneas generales microingredientes, para después elaborar sus productos.

El año pasado el sector importó 112.000 toneladas de microingredientes por unos US$255 millones. En tanto, en 2022, hasta mayo último compraron en el exterior 40.000 toneladas de estos productos por US$129 millones. Las empresas tienen entre 30 y 40 proveedores en el exterior y una vez que concretan una compra de un producto, por ejemplo, en Asia, esperan de 60 a 90 días para el arribo.

“Desde el lunes pasado no nos están permitiendo pagar. Estamos en un default técnico”, dijo a LA NACION Juan Pablo Ravazzano, presidente de Caena. Además de no poder pagar, tampoco las empresas pueden realizar nuevas compras.

Respaldo

La carta que envió la organización fue acompañada por la firma de cámaras cuyas firmas a su vez compran los balanceados: Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), Cámara Argentina de Feedlot, Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP).

“Los microingredientes como las vitaminas, minerales y aminoácidos entre otras son imprescindibles en la dietas de nuestros animales y generan una mayor eficiencia en la conversión alimenticia. Todos estos insumos son de origen importado y no se producen en el país. En caso de no contar con ellos, traerá aparejado un incremento en el costo de producción de proteína de origen animal (pollo, huevo, leche, cerdo, carne bovina). Las distintas especies no cuentan con las soluciones de nutrición que provee el sector, en términos de salud intestinal y de tratamientos médicos; si se suspende el abastecimiento de estos microingredientes implicará mayores tasas de mortandad, mayor riesgo de enfermedades y suspensión de las exportaciones de estas mismas categorías que una vez ocurrido es muy difícil revertirlo”, apuntó Caena.

La cámara luego abordó incluso la situación de las mascotas. “Por su parte, la industria de fabricantes de alimento para mascotas también se vería afectada con estas medidas, generando como consecuencia, faltante de stocks, aumento de costos importantes, así como una fuerte suba de precios y una baja y/o suspensión en las exportaciones”, detalló.

“Si esto no se soluciona, en 60 días vamos a tener faltantes. No vamos a poder abastecer a cerdos, pollos, para la vaca lechera”, apuntó el directivo. “Esos microingredientes no van a estar en los alimentos y la verdad no sé qué va a pasar. Tengo 30 años en esto y nunca faltaron”, agregó. Luego remató: “Ni en la peor época de Moreno [por el exsecretario de Comercio Interior] nos faltó materia prima para la elaboración de estos productos”. El sector de nutrición da empleo a unas 12.000 personas.

Según señaló, pese a la carta de alerta no hubo todavía una respuesta oficial. En tanto, en la misiva se cuestiona el sistema del BCRA. “Este nuevo régimen donde sólo se permite un cupo de monto en dólares del 5% adicional al año anterior, limita de forma extrema los volúmenes a importar. Esto es debido principalmente al aumento de precios internacionales de estas materias primas que rondan el 30% en dólares respecto al año anterior debido a los efectos de la pandemia y en los últimos meses acrecentado por la guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo.

“Para poder cumplir con nuestros compromisos tanto con el mercado interno como con las exportaciones, solicitamos su intermediación para garantizar el ingreso al país de microingredientes a través de condiciones de giro de divisas al exterior factibles que permitan mantener el abastecimiento de nuestras producciones pecuarias evitando las graves consecuencias ya enunciadas”, añadió la cámara.

Fuente: La Nación