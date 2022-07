Los mejores memes de la eliminación de Boca

Boca Juniors cayó en los penales ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores y se despidió así del máximo certamen continental en La Bombonera, después de haber igualado 0-0 en los 180 minutos. Inmediatamente después del pitazo final, en las redes sociales se hizo tendencia el apellido del goleador Xeneize que esta vez no tuvo su mejor noche.

Darío Benedetto se mostró errático durante todo el encuentro y dilapidó las ocasiones más claras de su equipo. La primera, luego de un centro de Exequiel Zeballos a centro del área que tiró por arriba del travesaño y la otra al estrellar un penal al palo izquierdo de Cassio.

Parecía que el delantero estaba peleado con el gol, pero en la definición desde los 12 pasos el destino, y las dos tapadas de Agustín Rossi, le dieron la oportunidad de redimirse. El ex Elche se hizo cargo del quinto disparo, pero nuevamente no estuvo preciso y tiró la pelota tan alto que llegó hasta la segunda bandeja de la tribuna ubicada detrás del arco.

Por eso, en las redes sociales explotaron los memes contra Benedetto e incluso muchos le pusieron un nuevo apodo al Pipa: Memedetto. Lo cierto es que el delantero, máximo goleador del Xeneize desde el retiro de Martín Palermo, ostenta cifras espectaculares: 57 goles en 100 presentaciones con la camiseta azul y oro. Pero ante Corinthians tuvo su peor encuentro.

Los mejores memes

Para mí Memedetto le pegó bastante bien...

Pero como no se nada de Rugby no opino. pic.twitter.com/jUu5nAittj — Miguel Andrés Silva (@MiguelAndresOK) July 6, 2022

Boludo ya no SOS Mas memedetto

TE ESTAN TOMANDO PARA LA JODA EN TODOS LADOS BENEDETTO

Se fueron a la mierda los directivos de CORINTHIANS https://t.co/fqpuceIxMC — EL BROKY (@ROTWAILLER2017) July 6, 2022

Rossi despues de atajar su penal , y ver el penal que pateo Benedetto alias Memedetto. pic.twitter.com/uoBWnaq1Fs — Tommy♕ (@TomEzcurra) July 6, 2022

Imagen sensible: en la noche porteña, avión de Emirates que acababa de despegar de Ezeiza es impactado por el pelotazo de Memedetto. pic.twitter.com/laVtXdHvm7 — Pablo🇮🇹🇺🇦 (@DruidBloggerOK) July 6, 2022

Memedetto

- Ya va a bajar, ya van a ver, va a bajar y se va a meter en el ángulo. pic.twitter.com/2afJ8KNaAQ — Pitty (@APityPeralta) July 6, 2022

“Para mí los dos penales de MEMEdetto fueron gol” pic.twitter.com/Xs7SaZ521r — Diego R Garciarena (@dgarciarena) July 6, 2022

Y un día volvió para tapar el dólar...

Volvió #memedetto pic.twitter.com/avR9EB3sVc — Sebastián Vissio (@VissioSebastian) July 6, 2022

La pregunta que molestó a Izquierdoz después de la eliminación de Boca

En este contexto, Sebastián Battaglia y Carlos Izquierdoz se presentaron a la conferencia de prensa en donde se les preguntó por la actuación del equipo y las sensaciones después del resultado final. Una de las consultas fue apuntada al zaguero del Xeneize cuyo vínculo expira a fin de año y se desconoce si continuará siendo futbolista de la institución.

Ante esta pregunta del periodista el Turco Alaluf, el defensor fue respetuoso pero dejó de manifiesto su fastidio: “Hace media hora terminamos de jugar, dejame ir a dormir tranquilo, dale. En media hora no voy a pensar todo eso que me preguntaste”.

Cabe señalar que esta haya sido probablemente la última actuación del capitán del equipo en esta competencia. Por eso, después del último penal convertido por el Corinthians se vio a varios futbolistas como él, Sebastián Villa, Frank Fabra muy angustiados, ya que se baraja la posibilidad de que en 2024 emigren a otros clubes.

Con respecto al partido, analizó: “Tuvimos y no concretamos, cuando no conseguís la diferencia, en los penales a veces te toca ganar y perder, Pipa (Benedetto) nos ha salvado miles de veces, una vez que no la pudo meter, no pasa nada. En el primer tiempo hubo situaciones claras, el segundo tiempo nos costó, desbordábamos y en los centros tenían mucha gente, difícil entrar limpios. Prácticamente no nos patearon al arco, estamos con dolor”.

El Cali llegó a Boca Juniors en 2018 y desde entonces se ha ganado un lugar en la zaga central. Durante cinco temporadas se ha adueñado de ese puesto a causa de su gran rendimiento, algo poco común en el Xeneize, acostumbrado a cambiar a sus centrales en cada mercado de pases.

Otro de los que habló fue Oscar Romero, uno de los refuerzos del equipo para este año: “Manejamos el partido la mayor parte y por supuesto que teníamos que remarcarlo en el marcador. Ellos se metieron atrás como en el segundo tiempo allá. Los penales tienen estas cosas y tenemos que seguir. Manejamos bien tranquilos, tuvimos la pelota, sin crear una situación clara, pero con goles se ganan los partidos y lastimosamente la pelota no quiso entrar”.

Boca Juniors se enfocará ahora en las dos competencias que le queda, la Copa Argentina, tiene que enfrentarse ante Agropecuario en octavos de final y la Liga Profesional, en la que está a cinco puntos de los líderes, Gimnasia y Newell’s, con 21 fechas aún por delante. Cabe recordar que el conjunto de Battaglia es el único club de Argentina que ya está clasificado a la Copa Libertadores 2024 por haber sido campeón de la Copa de la Liga en el primer semestre del año.

Fuente: Infobae