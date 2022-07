"Es probable que tengamos inflación mensual de dos dígitos”

La crisis que se desató en el Gobierno con la renuncia de Martín Guzmán en medio de la interna permanente dio lugar a un escenario en donde aparecen chances de que la crisis económica se agudice, mientras Silvina Batakis se asienta en el Palacio de Hacienda. En ese marco, con el dólar libre en alza en la apertura de la semana y sin señales de certidumbre de parte del Poder Ejecutivo, el senador de Juntos Por el Cambio Martín Lousteau alertó que “a este ritmo es probable que en algún momento tengamos inflación mensual de dos dígitos”.

Que el índice de precios mensual sea superior al 10%, significa “más pobreza” y que “la gente tenga que optar hacer una cosa u otra porque no le alcanza para lo mínimo, para lo indispensable”, graficó el economista. Al escenario de incertidumbre, Lousteau le sumó uno de los temas que dejó pendiente Guzmán: “No sabemos cómo es la resolución de las tarifas ni cuánto vamos a pagar el mes que viene y los próximos”.

El legislador radical apunta directamente a la interna del Frente de Todos: “El Presidente y la Vice se llevan tan mal que no pueden coordinar una sola acción, necesitan 30 horas para nombrar a un reemplazante de Guzmán”. Además de la crisis política, sumó “la restricción de importaciones porque no hay dólares” y señaló que “eso genera más inflación”.

En ese sentido, recordó que el dólar libre a principios de junio cotizaba a $202 y “hoy cerró a 252″: “Un 25% en un mes”.

“Argentina es un país que ha tenido inflación durante mucho tiempo pero la reintroducción del problema inflacionario es del kirchnerismo. Tuvimos una década entera con casi 0% de inflación, teníamos deflación, los precios caían durante la convertibilidad”, explicó Lousteau al compara cómo fueron aumentando los precios con la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno: “Con Lavagna estaban preocupados porque podía llegar al 10% y ahora tenemos una inflación que es probable que llegue a los tres dígitos”.

El senador de Juntos por el Cambio aclaró que “estamos lejos de una hiperinflación” pero advirtió que eso ocurre cuando tenes “una inflación muy alta, una señal que el futuro es distinto, una megadevaluación y la licuación del poder político”. “Y eso lamentablemente puede ocurrir en Argentina”, lamentó.

La interna K y el daño social

Para Lousteau el Frente de Todos es “un gobierno que se autofagocita, se come a si mismo”, en gran parte por el accionar de la Vicepresidenta. “Cristina es una dirigente devaluada, tiene más repercursión para hacer daño dentro de su propio espacio y como persigue un fin electoral no tiene empacho en dañar al resto de la sociedad”, apuntó.

“Cristina no quiere escuchar lo que está pasando, no le gusta, no está acostumbrada a que le digan las cosas en la cara”, dijo al respecto de su relación en el Senado pero también recordando cuando era su ministro: “Creo que no entiende de economía”.

“Es un gobierno que hicieron de un reemplazo de un ministro un reality, generando una angustia desbordante, desesperación, desesperanza, y frustración porque la historia se repite”, agregó sobre la interna oficialista.

En diálogo con Todo Noticias, expresó que “tiene expectativas muy acotadas” con la llegada de Batakis al Ministerio de Economía. Si bien aclaró que la conoce “muy poco”, puso el foco en que “el kirchnerismo ya está reclamando aumento del gasto en rubros específicos que son los votantes del Frente de Todos”. En ese sentido trazó un paralelismo con la política económica que implemento el Gobierno para intentar revertir el resultado adverso de las PASO: “Es el ‘plan platita 2′”.

Por último, Martín Lousteau se refirió a la interna opositora y a su vocación competir en 2023. Afirmó que será candidato en la Ciudad de Buenos Aires representando a Juntos Por el Cambio: “Hicimos un trabajo para que el radicalismo fuera más grande y mejor para que Juntos por el Cambio fuera más grande y mejor”.

Fuente: Infobae