Desde las 21.30, Boca Juniors se enfrentará al Corinthians por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido, que tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, se podrá seguir por Fox Sports.

Después del empate 0-0 en Brasil, la serie se resolverá en el tiempo regular si alguno de los dos equipos logra una victoria. En el caso que haya igualdad tras el tiempo reglamentario, el pase a los cuartos de final se definirá en tanda de penales. El ganador de esta llave se verá las caras en la próxima ronda contra el vencedor del duelo que tiene como protagonistas al Flamengo de Brasil y al Deportes Tolima, de Colombia. En el duelo de ida, ganó el Mengao por 1-0 como visitante.

El conjunto de Sebastián Battaglia está frente a un nuevo encuentro decisivo para seguir con el sueño de conquistar la Libertadores, el máximo objetivo del 2022 para el Xeneize. A pesar de la dura derrota por el torneo de la Liga Profesional ante Banfield como local (0-3), el entrenador reservó a todos los titulares y esta noche afrontará el trascendental cruce con lo mejor que tiene a disposición.

De esta manera, con el regreso de Frank Fabra al lateral izquierdo (se perdió el encuentro en San Pablo por llegar al límite de tarjetas amarillas), el DT saldrá a la cancha con Agustín Rossi en el arco; el peruano Luis Advíncula estará en el costado derecho, mientras que en la zaga jugarán el capitán Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo.

En la zona de volantes, el mediocampista central será Alan Varela y estará acompañado por Pol Fernández y Óscar Romero. En el ataque, estarán Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos, que tras la partida de Eduardo Salvio al fútbol mexicano, se afianzó como titular en el esquema xeneize.

A diferencia de lo que le sucede a Battaglia, el armado del once inicial para el portugués Vítor Pereira es casi una pieza de rompecabezas. Frente a muchas bajas por diferentes motivos, habrá que ver cómo el DT se las arregla para conformar el conjunto que buscará dar el golpe en la Bombonera.

En las últimas horas, se confirmó que Adson (titular en la ida) dio positivo de Covid-19 en el último testeo y no será de la partida. Además, es incierto qué sucederá con Willian: el ex Chelsea se dislocó el hombro en los minutos finales del primer partido y no se sabe si podrá estar al menos en el banco de los suplentes. Por su parte, el lateral derecho Fagner, que jugó desde el arranque en la ida, sufrió un desgarro y está descartado. Lo mismo que Renato Augusto, quien sigue afuera por lesión.

El otro caso particular es el de Gustavo Mosquito, que tomó un medicamento no permitido y, ante la chance de que el mismo pudiera ser causal de doping positivo, también sería excluido de la nómina. Frente a este panorama, es posible que Pereira tenga dos buenas noticias: Du Queiroz y Cantillo podrían regresar a la formación inicial.

El último fin de semana, en el encuentro válido por el Brasileirao, el Timao perdió en su casa tras 19 partidos: cayó duramente ante el Fluminense (0-4) con un equipo alternativo, ya que el entrenador reservó lo mejor que tiene disponible para buscar el golpe en Buenos Aires.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo, Lucas Piton, Giuliano; Gustavo Mantuan, Róger Guedes. DT: Vítor Pereira.

Historial Boca vs Corinthians

Boca se medirá una vez más ante Corinthians, este martes desde las 21.30 horas en La Bombonera, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Una racha histórica hace ilusionar a los hinchas del Xeneize: nunca perdieron ante el Timao en condición de local.

La racha de Boca vs. Corinthians en La Bombonera





Boca 3 - 1 Corinthians, por la ida de octavos de Copa Libertadores 1991: Goles de Gabriel Batistuta (x2) y Alfredo Graciani para el Xeneize. Giba lo hizo para Corinthains.

Boca 3 - 0 Corinthians, en la primera fase de la Copa Mercosur 2000: Marcelo Delgado, Antonio Barijho y Martín Andrizzi marcaron los tantos.

Boca 1 - 1 Corinthians, final de ida en la Libertadores 2012: marcaron Facundo Roncaglia y Romarinho.

Boca 1 - 0 Corinthians, octavos de ida de la Libertadores 2013: Gol de Nicolás Blandi. Octavos de final de Copa Libertadores 2013, partido de ida.

Boca 1 - 1 Corinthians, por la última fecha de la fase de grupos en 2022: goles de Darío Benedetto y Du Queiroz.

Además, el elenco Xeneize tiene un historial muy favorable frente a equipos brasileros en La Bombonera:en un total de 51 encuentros disputados, ganó 31, empato 12 y perdió solamente en 8 ocasiones.

