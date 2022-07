Influencer le responde al chef mexicano que la escrachó

Manuela Gutiérrez, la influencer colombiana que fue exhibida como una “gorrona internacional” por el chef mexicano Edgar Núñez en su cuenta de Twitter, compartió unas aclaraciones sobre la polémica viral.

En los últimos días se divulgó el debate en torno a la manera en que el chef Edgar Núñez exhibió a una influencer que le pidió una cena en uno de sus galardonados restaurantes a cambio de contenido en sus redes, así como otro debate sobre los méritos de los influencers como medio publicitario.

“Gente, yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos”, dijo Gutiérrez a través de una serie de stories en su cuenta de Instagram.

“Cuando nos contactan las empresas, los hoteles, los restaurantes, nos ofrecen los servicios y nos pagan, pero también muchísimas veces, que es lo que también ustedes no entienden, es normal que uno les escriba igual a ellos”.

“Yo no estoy diciendo que me tienen que decir que sí”, dijo la creadora de contenido. “Entiendo completamente que no a todo mundo les funciona estas tácticas y es súper respetable, pero bueno, cada quien tendrá su forma de decirlo, su forma de expresar su descontento”.

Un rechazo que se descontroló

La joven aclaró que nunca le escribió a la cuenta personal del aclamado chef, sino a las redes del restaurante. A pesar de las expresiones de Núñez o la filtración de una conversación privada, Gutiérrez todavía sostiene que su restaurante luce increíble: “La verdad, la verdad, para mí, se ve brutal”, dijo.

Gutiérrez ofreció una disculpa al chef si se sintió ofendido por su propuesta de un canje publicitario. “Yo pienso que no actué mal de ninguna manera, solamente estaba haciendo una propuesta; si él lo tomó mal, no fue mi intención”.

“Ningún tipo de publicidad es mala”, reconoció la joven con humor, quien señaló que han aumentado sus visualizaciones y sus seguidores a raíz de la polémica viral. “Entiendan que los únicos que nos estamos viendo beneficiados de todo este chisme es el chef, el restaurante y yo”.

Por su lado, el chef Edgar Núñez sigue alentando el debate sobre los méritos de los influencers con sus miles de seguidores en Twitter e Instagram.

Lo sucedido

La interacción se volvió tendencia en Twitter luego de que el chef mexicano Edgar Núñez subiera a su cuenta de la red del pajarito una captura del intercambio con una joven influencer.

En la charla, la joven le planteaba que iba a estar en México con su novio, y consultaba si, a cambio de unas publicaciones en sus stories, podían comer gratis ambos en alguno de los dos restaurantes del cocinero: Sud777 y Comedor Jacinta.

Ella se identificó como Manuela Gutiérrez, y según su bio es una "foodie", alguien a quien le interesa la comida gourmet, y le gusta viajar.

En los comentarios de la publicación, los usuarios se dividieron entre quienes apoyaban al chef y quienes pensaban que había sido cruel en exponer así a Gutiérrez.