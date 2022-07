Su hija le agarró el celular y pidió 20 hamburguesas

Esta es la historia de Berenice Quintos, una madre de México que atravesó una particular situación que más tarde compartió en las redes sociales y se volvió viral. Además, tuvo un final ejemplar.

Todo comenzó días atrás, cuando su pequeña llamada Alisson tomó su celular y, por error, realizó un pedido de comida algo particular. La madre lo compartió por las redes sociales para consultale a los usuario los pasos a seguir, pero ya era demasiado tarde para cancelarlo.

“Alguien sabe si se puede cancelar un pedido de Rappi que ya viene en camino??”, fue el inicio del viral mensaje que compartió esta mujer a través de Facebook. “Alisson pidió 20 hamburguesas”, era el llamativo final del mismo.

El posteo recibió varias respuestas y fue tomado para la broma por parte de los usuarios. Sin embargo, un segundo posteo de la mujer dejó en evidencia que toda esta situación era real.

Berenice compartió una serie de fotos de su hija, con una mezcla de risa y maldad, con las 20 hamburguesas que pertenecían al restaurante Carl’s Jr y un ticket por un pago total de Rappi equivalente a 2.167 pesos mexicanos, es decir, unos $13.335.

“Si, llegaron sus 20 hamburguesas. Le pregunté y qué pediste, me dice ‘una hamburguesa para que comiera papá, ah y también pedí papas’. Lo peor es que el repartidor venía riendo”, completó el posteo de la madre de la pequeña.

El ejemplar final de esta historia de hamburguesas viral

No todo fueron risas. Es que, lejos de posicionarse como víctima de la situación, Berenice y Alisson tomaron el pedido e hicieron un acto de buena fe para no solo no tirar la comida sino pensar en los demás.

“Las hamburguesas no se desperdiciaron. Obviamente, nos comimos una, y las demás las regalamos”, comentó la mujer, con una imagen fuera del hospital entregando la comida a quienes, por ejemplo, esperaban familiares. "Ya de paso también compramos agua”, agregó.

Y finalmente, en referencia a las miles de respuestas que recibió su posteo, la mujer afirmó: “La gente que se enoja porque Ali compró 20 hamburguesas, ¿estará bien de su cabeza? Fue con mi tarjeta, no con la suya. Véanlo como un meme y un momento de risa NO SE SULFUREN".

Intentó dar de baja una compra por WhatsApp y cometió un acto fallido que divierte a todo Twitter

Los actos fallidos en charlas casuales nunca son divertidos (para la persona que los comete), pero tropezar en una conversación de negocios lleva la vergüenza a otro nivel. Así lo descubrió una joven usuaria de Twitter, cuyo acto fallido a la hora de hablar con un emprendimiento se volvió viral en la red social.

"Literalmente me acaba de pasar esto, estoy gagá", escribió Manuela Defina (@manudefina) en su cuenta de Twitter, donde compartió una captura de pantalla de la conversación en cuestión.

La licenciada en comunicación social escribió al WhatsApp de un negocio de ropa para hacer una consulta sobre un pedido, pero el resultado de la conversación no fue el deseado.

"Hola, ¿cómo estás? Te hablo por el pedido que elegí abonar con transferencia", comenzó la joven. Hasta ahí, todo bien. El golpe de gracia llegó en el siguiente mensaje: cuando la clienta intentó pedir si le podían dar de baja una prenda del pedido, se le cruzaron las palabras y lo que salió fue "quería consultarte si te puedo bajar el pantalón?".

Su reacción fue rápida, enviando un tercer mensaje para intentar aclarar la situación, pero el daño ya estaba hecho. "O sea, darlo de baja, digo y dejar solo la mini, sonó raro jaja", agregó en el chat. El tuit no tardó en llamar la atención de los internautas argentinos, reuniendo más de 10 mil 'me gusta's, cientos de retuits y decenas de comentarios reaccionando al hilarante acto fallido.

"Creo que así no se paga, pero como yo no vendo", "NO ACLARE QUE OSCURECE JAJAJAJA", "Entre broma y broma la verdad se asoma XD", "me podría pasar tranquilamente xD", "JAJAJAJA LO QUE ME HE REÍDO CON ESTO", "mercurio en piscis tratando de comunicarse normalmente" y "Yo con aquel tratando de ser sutil" fueron algunas de las reacciones al momento viral.

"Ni le había llegado, tenías tiempo de borrar todo y volver a empezar", también sugirió uno de los comentarios. "JSJS es verdad, era muy temprano para que me conecten las neuronas", se justificó la joven.

Además de los memes y reacciones, algunos de los internautas también decidieron compartir sus propios actos fallidos a la hora de hablar negocios: "Yo en vez de poner 'tengo tu ropa lista' me salía 'tengo tu ropa osito' (a un cliente)", confesó una emprendedora. "Yo le dije a un cliente 'ahí te lo entrego' por la factura de compra", sumó otra. "Yo yendo a la verdulería y preguntándole por qué no me metió la batata todavía", agregó una tercera.