Barras de Hugo Moyano atacaron a socios de Independiente

El clima en Independiente está muy pesado. El lunes en la noche, durante la derrota del Rojo como local por 3 a 1 ante Platense por la sexta fecha de la Liga Profesional, un grupo de barras atacó a los socios que cantaban contra la dirigencia del club encabezada por el sindicalista Hugo Moyano.

El hecho fue grabado por hinchas dentro del estadio de Independiente y difundido en redes sociales. En el video se puede ver un fuerte altercado con golpes entre barras y los socios que manifestaban su malestar contra Moyano y la Comisión Directiva que sigue al frente del club pese a que el mandato terminó en diciembre pasado.

Barras contra socios después de cánticos contra la dirigencia.



Esto está pasando en #Independiente, aunque quieran negarlo. pic.twitter.com/h3bx9og77r — Nelson Lafit (@nelsonlafit) July 5, 2022

“Ohhh no tenes vergüenza, por la plata no se alienta”, le gritaban los hinchas del Rojo a los barras que se manejan con absoluta libertad dentro del estadio. El otro grito que se escuchó en el Libertadores fue “El club es de los socios” y “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

De acuerdo a los testimonios expresados por los hinchas del Rojo en las redes sociales, ya es habitual que los barras recorran el estadio Libertadores de América para hacer callar a la fuerza a quienes se manifiestan en contra de la actual conducción.

Independiente no levanta cabeza y el clima esta muy difícil.

Independiente en crisis deportiva y sin elecciones

Independiente atraviesa una crisis deportiva que va de mal en peor. El equipo no encuentra el rumbo futbolístico y hace mucho tiempo que perdió el protagonismo que supo tener en el fútbol argentino y continental.

Además, los socios piden que haya elecciones para elegir autoridades luego de que la Justicia las suspendiera en diciembre por irregularidades. El mandato de Hugo Moyano terminaba a fines de 2021 pero todavía se mantiene en el cargo.

Los socios quieren votar y lo vienen reclamando cada vez que Independiente juega como local. Incluso, hubo fuertes enfrentamientos verbales con Moyano y el clima está cada vez más hostil.

Se viene el clásico contra Racing

En medio de esta situación tan complicada, Independiente visitará el próximo domingo a Racing en el clásico de Avellaneda desde las 15.30. El resultado del partido podría ser determinante para la continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador.

“Llegamos al próximo partido con tristeza, pero nos tenemos que levantar y ser fuertes. No tengo dudas de mi capacidad ni de mis jugadores, pero me tengo que hacer cargo en su justa medida. Tampoco puedo decir que es todo mi culpa”, disparó Domínguez en conferencia de prensa, tras el partido ante el Calamar.

“El domingo es un partido que nos puede marcar fuerte... y nos tiene que marcar fuerte”, dijo el DT dejando en claro que el partido con Racing puede ser la levantada o un golpe difícil de superar.

El Rojo tiene 7 puntos en el torneo y se encuentra en el puesto número 19. La falta de refuerzos de jerraquía, una dirigencia cuestionada y, hasta ahora, el mal funcionamiento del equipo, son las principales críticas por parte de los hinchas.