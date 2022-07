El papá de Rusher habló de la relación de su hijo y la China

Rusherking para su público, “el novio de la China Suárez” para otros y Thomi para sus más cercanos, el joven trapero se hizo conocido este año por su música y su relación con la ex Casi Ángeles y hasta llenó un Luna Park. Su papá, Miguel Tobar habló con un medio santiagueño de donde es oriundo el joven y se refirió a su nuera y a la incipiente carrera de su hijo.

“En la vida personal e intima de él, no nos metemos. Si lo guiamos y le decimos lo bueno, lo malo. Pero la decisión la toma él”, dijo en Buen Día Santiago y sobre la actriz, agregó: “Por lo que sé de ella y lo que veo es que es una buena persona. Pero como te digo nosotros no nos metemos para nada en la vida íntima de él. Hacen una linda pareja”.

Luego se refirió a la carrera musical del joven de 22 años que desde chico “su sueño estar en donde está hoy”. Como muchos colegas, empezó en las plazas: “Se juntaba en las competencias de freestyle y por ahí nos preocupábamos un poco pero con el tiempo veíamos que era lo que realmente quería. A los hijos hay que dejarlos ser, dejarlos volar. Ellos ahora consiguen todo con un clic, para nosotros no fue tan fácil. Actualmente tiene un grupo impresionante de gente que lo guía y que lo lleva por el buen camino”.

Un hito sin dudas en su carrera fue tocar con Alejandro Lerner, y un orgullo para sus padres: “Fue una locura. Es un grande de la música, verlo con alguien así es impresionante. Me ha emocionado un montón. No lo podía creer”.

Fin de semana en familia

La relación entre el músico y la actriz se afianza cada vez más y este fin de semana, luego de unas minivacaciones, Rusherking estuvo en al casa de la ex de Benjamín Vicuña y cocinó para ella y sus hijos. “Pizzas caseras”, escribió la actriz en sus historias con un video de una salsa de tomate en plena cocción y en la siguiente develó que no era ella quien estaba poniendo manos a la obra, sino su flamante pareja, luego de que compartiera una foto de él, de espaldas, vestido con jogging verde y buzo con capucha a tono, muy concentrado en sus quehaceres, en la imponente cocina de la casa nueva de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Luego, compartió un video suyo haciendo una especia de devolución cual jurado de Masterchef, luego de haber probado la pizza que el joven trapero le preparó. “Todavía no me tocó el queso del borde, ¿vos decís que está?”, reclamó ella ya que habían hecho pizza con el borde relleno, una preparación muy de moda por estos días. Entonces él explica: “Está, ¿sabés cuál es el problema? Que si era queso roquefort, ¿sabés como queda mejor?”.

Al regresar de sus días de descanso en México con Eugenia, Thomas habló con Socios del Espectáculo. “Muy bien. Me fui de vacaciones, descansando, tranquilo y ahora volvemos a trabajar, así que muy contento”, comentó. La siguiente pregunta fue más directa, y al dejar de lado las indirectas a su escapada romántica con la ex Casi Ángeles, le consultaron cómo está “su amor con la China”. Aún más breve, contestó: “Muy bien, estamos bien”.

“¿Qué te enamora de la China?”, preguntó el cronista y el músico se incomodó: “No sé. ¿Qué más querés saber? Ya está ¡Cómo les gusta! Estamos bien, muchas gracias por preguntar”.

Invitado a PH, Podemos Hablar, había contado sobre lo que hablaba con sus padres sobre su noviazgo. “La pasamos excelente. Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele. Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.

