¿Cristina candidata? Lo sugiere una llamativa encuesta

La versión tomó fuerza a mediados de abril, cuando Luiz Inácio "Lula" da Silva confirmó que buscaría una vez más la presidencia en Brasil. En medio de una interna ya explícita y feroz con Alberto Fernández, desde el Instituto Patria se dejó trascender que un triunfo de su aliado regional podría resultar el impulso necesario para promover otra vuelta: la de la jefa, Cristina Kirchner.

El cuento, que anticipaba una suerte de "operativo clamor" para que la actual vice se ponga otra vez al frente de la fórmula, parece haberse anticipado. Aunque faltan 89 días para la elección en el principal socio comercial de la Argentina, la idea de que Cristina es "la única salida" toma fuerza. Y una nueva encuesta nacional, pensada, elaborada y difundida desde el Instituto Patria alimenta la especulación.

Lula da Silva, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, con un triple saludo a fines de 2021.

Según un estudio de Analogías, la consultora de cabecera del cristinismo. Se trata de la usina de datos que usan la vicepresidenta y su hijo Máximo, entre otros referentes, para testear la opinión pública. Y en el último sondeo aparecen un par de preguntas sugestivas: ¿usted a quién votaría en la elección brasileña? ¿Cree que viene una ola de triunfos progresistas y populares en la región?

El relevamiento, entre el 27 y el 29 de junio, incluyó 2.689 casos y los resultados se presentaron con +/- 2% de margen de error. Además de este termómetro electoral, se incluyen otros planteos con lógica ultra K: ¿usted está de acuerdo con la segmentación de tarifas? ¿Y qué opina de los planes sociales?

"Está claro que Cristina se puso arriba de la pelota para manejar ella la cosa. Y puede ser candidata aún en un escenario de derrota. Mucha gente creía que nunca se enfrentaría a algo así y en el 2017 se presentó igual. Ahora podría volver a hacer, aunque sea para garantizar un piso de votos. Con que saque el 30% llega a un balotaje, garantiza diputados y senadores y hasta podría hacer ganar la Provincia", analiza una fuente del mundo K.

Y agrega: "Máximo también está jugando a fondo como jefe del PJ bonaerense, y va a buscar meter hasta el último concejal en cada uno de los 135 municipios".

Los números clave

Como en todos sus estudios mensuales, la última encuesta de Analogías arranca con datos básicos sobre la imagen presidencial y una mirada sobre la economía. Y allí, otra vez, Alberto Fernández vuelve a quedar golpeadoLa última encuesta nacional de Analogías. Preguntó por la política económica.

La última encuesta nacional de Analogías. Preguntó por la política económica.

Por un lado, el mandatario combina 63,4% de valoración negativa con 33,5% de positiva, la peor combinación desde que asumió. Por el otro, el 67,7% cree que la situación económica dentro de dos años será peor; el 68,8% tiene una mirada crítica de la política económica; y el 77,6% considera que los salarios se están recuperando entre "poco" y "nada".

La última encuesta nacional de Analogías. Preguntó por la segmentación de tarifas.

La última encuesta nacional de Analogías. Preguntó por los planes sociales.

Después se mete con uno de los temas que más internas generó entre los K y el albertismo (con el flamante ex ministro Martín Guzmán a la cabeza): la segmentación de tarifas de servicios públicos y energía. De entrada, un 61% dice estar informado sobre el tema. Pero luego, un 58% duda de que se logre implementar esa división de precios de "manera justa y eficaz".

La última encuesta nacional de Analogías. Preguntó por las elecciones presidenciales en Brasil.

Luego, retoma la polémica más reciente: el manejo de los planes sociales, un puñal que clavó la vicepresidenta días atrás, cuando pidió sacar del control a las organizaciones piqueteras, en especial a sus ahora enemigos del Movimiento Evita. ¿Y qué dice la gente de esto? En los números de Analogías, un 64,4% pide "transparentar" la administración de esos fondos. A pedir de los oídos de Cristina.

Ya sobre el final, de manera sorpresiva (o no tanto) aparece el interrogante regional: "¿Quién cree usted que ganará las elecciones presidenciales en Brasil en octubre de este año?". Un 41,6% va con Lula, el amigo K; y un 33,5% con Bolsonaro. El resto no sabe o prefiere no contestar.

La última encuesta nacional de Analogías. Preguntó por las elecciones en América Latina.

Y, sin nombrarla, cierra preguntando si se viene una nueva ola que podría favorecer una postulación de la ex presidenta: "Viendo los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, ¿cree usted que está volviendo una ola de fuerzas populares y progresistas en América Latina?". Un 40,6% cree que sí, entre "mucho" y "bastante"; contra un 29,3% que descree, y elige entre "poco" y "nada".