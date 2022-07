Morena Rial perdió su embarazo y permanece internada

Morena Rial volvió a ser protagonista de una triste noticia. A últimas horas de este lunes, Laura Ubfal informó que la hija de Jorge Rial perdió su embarazo y que está internada en una clínica de Córdoba.

"Morena Rial, según supimos, está internada desde este domingo en la ciudad de Córdoba, tras perder el embarazo de su segundo hijo", escribió la periodista.

Por el momento, no hubo ningún comentario al respecto por parte de la pareja ni sus familiares.

Sobre su embarazo

Morena Rial está en pareja, "El Maxi", un cantante de cuarteto cordobés. A mediados de mayo, la influencer utilizó la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores a quienes les reveló detalles de su embarazo.

Una de las preguntas que le llegó a Morena Rial fue relacionada a cuándo es el nacimiento, por lo que la influencer decidió dar a conocer la noticia: "Tenemos fecha para fin de año". Y aclaró que todo marcha excelente con su embarazo.

Es importante resaltar que Morena Rial se encontraba transitando el quinto mes de gestación de su segundo hijo. Este niño era producto de su relación con el cantante de cuarteto, El Maxi.

Hace unos días, More se mostró muy conmovida con la llegada de su bebé y le escribió una carta junto a la ecografía que se había realizado previamente.

“Mi amor chiquito/a, gracias por llegar y darnos la mejor noticia de este mundo. Con tu papi estamos muy felices de esperarte, ansiosos por conocerte y tenerte con nosotros. Tus dos hermanos ya te aman y te esperan con muchas ganas de cuidarte y jugar con vos”, le reveló. “Sos inmenso bebito/a. Te amamos con la vida entera. Simplemente gracias por esta bendición El Maxi”, cerró la hija de Jorge Rial.

Así Jorge Rial hablaba por primera vez del embarazo de Morena

Jorge Rial habló del embarazo de Morena. El periodista brindó una entrevista y confesó su sorpresa ante la llegada de su segundo nieto. Además, contó cómo recibió la noticia.

"Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé", expresó.

"Ser abuelo me cambió la vida. Fran me cambió la vida. Lo que venga, nena o varón también, va a ser bienvenido", sumó Jorge Rial sobre el tema.

"Vi la ecografía, era un maní chiquito. Estoy alegre, claro que estoy alegre, y en shock", admitió en diálogo con el programa A la tarde.

Acto seguido, Jorge Rial se explayó sin vueltas sobre la sorpresa que le dio Morena Rial: "No me la esperaba, igual de Morena siempre espero algo. Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía. Tengo que procesarlo, asumirlo".

Jorge se sinceró sobre su relación con Morena

El ex esposo de Romina Pereiro destacó su rol como abuelo por sobre su papel como padre: "Lamentablemente, sí. Soy muchísimo mejor abuelo porque cuando sos padre estás en una vorágine y cuando sos abuelo tenés la tranquilidad, el relax: me agarra con 60 años".

Además, se sinceró sobre More Rial: "Todo el mundo sabe que mi relación con Morena siempre fue caótica". De todos modos, sumó la mirada de su psicóloga sobre el vínculo que tienen: "Un día Diana, mi terapeuta, me dijo una frase que me cambió la cabeza: 'El objetivo de Morena en tu vida fue traerte a Fran'. Y me reconcilié con ella”.

Fuente: El Trece TV