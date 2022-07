Luis Ventura reveló los detalles de su reencuentro con Rial

“Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con Luis Ventura de pura casualidad. Las cosas de la vida. Él merendando después de su vuelta a Intrusos y yo comprando libros”. Con esas primeras palaras, y una foto junto a su colega en un bar, Jorge Rial dejaba en shock a su millón de seguidores en Instagram al anunciar la reconciliación después de una amistad que tuvo sus idas y vueltas a lo largo de los años.

“Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general”, continuó el conductor de Argenzuela sin dar más precisiones. Y cerró con algunas reflexiones: “Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando”.

Apenas unos días antes de esa reunión, Rial había hablado sobre la relación con su colega en una entrevista. “Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el Gordo. Lo quiero. Y él me quiere a mí”.

Cómo fue el encuentro

Lo cierto es que, después de este posteo, Ventura no se había referido al tema hasta que este lunes decidió explayarse en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América. Allí fue inevitable que le preguntaran por ese reencuentro y, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, el periodista contó en detalle cómo había ocurrido todo.

“Estaba merendando y de pronto hay alguien que viene de atrás, me agarra del cuello y se acerca a mi oído, sin yo verlo, y me pide disculpas”, comenzó relatando el conductor de Secretos verdaderos. Y continuó: “Yo nunca naturalicé una pelea con él. Lo que se vio en cámara fue un cambio de pareceres...nosotros en la vida siempre nos tiramos fruta fuera del aire. Lo que fue una pelea para él, para mí no lo fue. Él tenía algo no resuelto, pero yo tenía todo resuelto”.

Y luego reveló cómo fue la charla. “Me dijo: ´Te pido disculpas, estuve como el or...´. Esa fue su frase. Después yo le dije lo que me había parecido mal, que queda en nosotros. Y él me dijo: ´Yo me equivoqué, es distinto. Ahora vos estás viejo y yo también, hoy hay hijos y nietos´. Y a partir de ahí empezamos: ´¿Y cómo anda fulano?´...”. “Yo me lo he cruzado a Jorge muchas veces. La diferencia a otros encuentros es que éste fue más prolongado, él vino y me pidió sentarse a la mesa, él me pidió la foto y me preguntó si la podía publicar ¿Y yo qué le voy a decir?”, profundizó. Y volvió a destacar: “Yo no tuve reencuentro, yo no estuve peleado. Sentí genuinas sus disculpas”.

“Se dio, no hubo una búsqueda de encuentro. Fue casualidad”, insistió. Además, se refirió a la posibilidad de volver a trabajar juntos: “Hablé y no creo que se dé. Lo quiero así. Probé y funcionó un montón de tiempo, pero la consecuencia del después a mí me costó mucho”. “No me cabe ninguna duda de que él está aliviado, se fue con paz”, cerró.

Fuente: TELESHOW