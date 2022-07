Explotó una garrafa en una cárcel en pleno horario de visita

En las últimas horas se conoció un fatal hecho dentro de la cárcel San Sebastián ubicada en Cochabamba, Bolivia. Según se pudo saber explotó una garrafa y provocó la muerte de 15 personas. Asimismo, decenas de presos resultaron heridos con quemadura de gravedad en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo a la información compartida, las personas que se salvaron presentaron quemaduras de primer y segundo grado en extremidades superiores e inferiores, rostro y tórax. Fue así como rápidamente, fueron trasladadas a distintos centros de salud para recibir la atención médica adecuada. Por su parte, el Coronel Gary Gonzáles, Supervisor General de Servicios Policiales, informó que se dispuso cordones de seguridad para inconvenientes de posibles intentos de fuga.

Cabe resaltar que la expolición tuvo lugar en el sector de la cocina del penal, durante el horario de visita. Algunos familiares fueron testigos del episodio, que les provocó intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Pero eso no fue todo, los mismos presos trataron de apagar el incendio pero no fue posible.

Finalmente, la Dirección Departamental de Bomberos llegó al lugar para controlar el fuego. Fuentes policiales confirmaron que se encuentran trabajando en el lugar y uno de los bomberos explicó que en la cocina intentaron prender un horno y por las condiciones de la manguera hubo una fuga de gas.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas denunciaron que dentro de la cárcel no hay extintores o medidas de seguridad para prevenir este tipo de accidentes: “Los que hemos podido escapamos, pero los que se han quedado al último se han quemado. Una pena, no había como socorrerlos, no había botiquín, no había cómo apagar el fuego, no había nada, los propios presos se han subido a los techos e hicieron una cadena para apagar el fuego”, relató una de las familiares que logró salir.

Fuente: Radio Mitre