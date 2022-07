Un chofer devolvió una mochila con $100.000 a un cosechero

Ivan Avaca manejaba el colectivo de la línea 29 en la ciudad de Córdoba como cada día. Era un lunes distinto, entre el frío y el feriado no había mucho tránsito en la calle, tampoco viajaban demasiados pasajeros. Tal vez por eso uno de ellos llamó la atención del conductor: llevaba una mochila grande, muy cargada.

Al llegar a la terminal todos descendieron y el pasajero bajó apurado, dejando en el asiento del colectivo su mochila. El hombre es un trabajador de los llamados “golondrina”, que había viajado a Córdoba para la cosecha de papa. Sin embargo debió interrumpir su viaje laboral por una urgencia en su familia, que lo obligó a volverse a su provincia de inmediato.

Desde la terminal del colectivo, el viajero seguiría su camino en la ruta pero antes debía buscar un taxi que lo lleve hasta la estación para tomar el micro con destino a Santiago del Estero. Apurado, y algo mareado por lo que estaba viviendo, olvidó por completo su mochila con todas sus pertenencias en el colectivo.

"Se bajo en la terminal rápido para tomarse un taxi", contó Ivan a la radio local Suquía. "A las pocas cuadras una señora me comentó lo que olvidó". Iván revisó la mochila buscando algún dato de su dueño: "Vi que había plata, un celular y ropa. No conté la plata, después me enteré cuanto. En ningún momento se me cruzó quedarme con algo que no es mío". En la mochila había 100 mil pesos.

Por intermedio de un compañero, Iván logró llegar al damnificado y la mochila fue devuelta con todo lo que llevaba al hombre en cuestión. “Solo hablé por teléfono y bueno tenía una felicidad enorme por volver a encontrar esa plata”, explicó Iván.

El gesto que se volvió viral

Conmovido por el accionar de su compañero de trabajo, el chofer Cali Villega compartió en su cuenta de Facebook un texto con la historia, que rápidamente se llenó de comentarios y elogios para Iván. "Me siento orgulloso de tener un compañero y amigo como Ivan Avaca", comenzó diciendo el conductor de colectivos.

Y relató lo ocurrido: "Un muchacho de Santiago que dejó su familia para venir a ganarse la moneda en la cosecha de papas, acá en Córdoba, ayer tomó el bondi en San Carlos, se bajó en la terminal para viajar a su pueblo por problemas familiares y al bajar se olvidó la mochila".

"Llevaba la suma de $100.000, un teléfono celular y otras pertenencias. Por suerte la encontró Iván, contactamos al dueño y hoy se entregó la mochila a su dueño. Estas son cosas que te alegran el día, no cambies nunca hermano, Dios te dará el doble", Completó Villega, orgulloso de lo que había hecho su compañero.

Entre todas las menciones que tuvo el posteo del chofer, apareció la del protagonista de esta historia, que agradeció las felicitaciones: "Hola buenas para todos. Muchas gracias por todos sus comentarios, saludos y sus deseos. Gracias Cali por esta publicación, pero como dije solo hice lo correcto. Un saludo para todos", escribió Iván.