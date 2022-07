Quedó aprehendido el homicida de un joven en Concepción

Un joven de 22 años fue asesinado de una puñalada en el cuello en la madrugada del domingo en el barrio 1° de Mayo de Concepción. De acuerdo a las primeras investigaciones, en una casa de ese sector la ciudad del sur de la provincia, se realizaba una fiesta. Por motivos que aún no están claros, se originó una pelea en el interior de la vivienda que continuó en la calle.

En este contexto, desde Los Primeros hablamos con el Dr. Sebastián Mardiza quien se desempeña como auxiliar del Fiscal que atiende en la causa.

El hecho ocurrió ayer a la madrugada en el barrio 1° de Mayo de Concepción.

Jesús Cuello (22) no pudo escaparse con sus amigos y fue alcanzado por los integrantes del grupo rival. Uno de ellos lo hirió con un arma blanca en el cuello y lo arrojó al lecho de una acequia cercana. Al no recibir asistencia médica, murió desangrado. Hasta ahora no se encontró el arma homicida.

Una discusión que terminó en mortal pelea

La Unidad Fiscal de Graves Delitos del Centro Judicial Concepción, que encabeza Miguel Varela, investiga el hecho ocurrido en la madrugada de este domingo, en el barrio 1° de Mayo de esa ciudad, en el que falleció un joven de 22 años. Antes de las 5.00 de la madrugada, se habría producido una discusión entre la víctima y otro individuo. En esas circunstancias recibió una puñalada a la altura del cuello. Malherido, habría caminado unos 300 metros, hasta la intersección de las calles Bicentenario y Echaverria, donde fue encontrado sin vida.

La escena del crimen

Con el correr de las horas, los policías recibieron información sobre la identidad del agresor. Cuando el fiscal Miguel Varela realizaba los planteos para ordenar su aprehensión, los familiares presentaron al sospechoso ante las autoridades de la Brigada de Investigaciones Sur. El acusado fue identificado como Mariano “Nano” Valdez (de 19 años) y quedó aprehendido. Tanto la víctima como el victimario tenían causas abiertas en la Justicia.

Para ser alojado en una dependencia, la Policía tuvo que hacer un cambio en los calabozos, ya que se produjeron algunas escaramuzas entre los miembros de ambos grupos que se encuentran detenidos por diferentes delitos.

En la escena del crimen trabajaron peritos para el levantamiento de muestras. Las tareas fueron supervisadas por la auxiliar de fiscal, María Emilia López Delgado. La funcionaria señaló que el resultado de la autopsia arrojó que el joven falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, producido por una herida punzo cortante a la altura del cuello. Asimismo indicó que se encuentran realizando otras medidas para esclarecer el hecho.