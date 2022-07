Los municipales cobrarán el viernes el 80% de junio

El secretario de Ingresos Municipales de San Miguel de Tucumán, Claudio Viña, confirmó que el próximo jueves se hará el depósito para que el viernes 9 de julio, todos los empleados tengan disponibles el 80% complementario del sueldo del mes de junio.

A su vez, el funcionario recordó que el próximo 25 de julio vence el último plazo para adherir a la moratoria municipal, con importantes descuentos por el pago al contado, por eso les pidió a todos los contribuyentes que todavía no pudieron ingresar al plan de regularización que lo hagan antes de esa fecha. "Es la última herramienta tributaria que generamos para recuperar a los morosos", afirmó Viña.

En materia de anuncios relacionados con la obra pública, el colaborador del intendente Germán Alfaro, destacó el plan de repavimentación de más de 200 cuadras . "Sabemos que las calles están destruidas porque la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), una empresa que no solo no nos provee de agua sino que además se encarga de abrir frentes de obras sin autorización municipal, que no los arregla ni los termina, y esto lo hizo inusitadamente durante la campaña política del año anterior", dijo Viña, para apuntar que "sabemos que las calles son de todos los tucumanos, todos las sufrimos y por eso el municipio hará un plan de repavimentación y recuperación integral de más de 200 cuadras, y seguramente en dos o tres meses vamos a tener otro San Miguel de Tucumán en lo que hace a pavimentación y calles".

Consultado sobre la actualidad nacional y en particular la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía de la Nación, Viña afirmó que "fue un manotazo de ahogado, que llega al cargo como descarte, luego de varios nombres que no aceptaron y llega para conformar un poco más al kirchnerismo. Tal vez sirva para calmar la interna del partido gobernante, pero no sé si el mercado la ve como una funcionaria de peso, que pueda marcar un rumbo confiable en nuestra economía tan golpeada".