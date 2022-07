Preocupa a Rocchia Ferro el poco movimiento de los cañeros chicos

Promediando la zafra azucarera, el industrial Jorge Rocchia Ferro, manifestó que este domingo pudo sobrevolar la zona cañera de la provincia y confirmó que solo se cosechó el 20% de la caña plantada que corresponde a grandes productores.

El también titular de la Unión Industrial de Tucumán, señaló que es preocupante que los cañeros chicos no se muevan, en particular aquellos que están en Monteros, una zona de minifundios por tradición. No hay movimiento cañero y eso lo podemos apreciar si salimos a las rutas donde veremos que no hay un movimiento cañero importante. Solo hay un movimiento importante en los cañeros grandes", afirmó Rocchia Ferro.

Explicó que los ingenios están recibiendo mucha caña de los grandes cañeros y el problema que observan es que los cañeros chicos no están en condiciones económicas de cosecharla. "Creo que para salvar a los 7.000 cañeros chicos tenemos, los ingenios, que ayudarlos y molerles la caña ofreciendo un precio que les permita obtener cierto equilibrio", dijo y agregó que "es preocupante mirar que los que no se han movido son los cañeros chicos".

Respecto a los niveles de producción que habrá este año, estimó que como ocurrió en el año 2021 "se hará más azúcar y menos alcohol. Y la exhortación de nuestro sector es que se haga todo el alcohol que corresponde para que caiga en default el plan y hay que luchar por el precio". En ese sentido, agradeció las gestiones del gobierno de la provincia y del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, que "consiguieron de YPF un incremento de 15 pesos en el precio base del alcohol, que está hoy en un precio de derrota de 80 pesos".

Rocchia Ferro destacó que el precio de la bolsa de azúcar subió considerablemente lo que abre una buena perspectiva para el sector, en medio de una crisis económica y emocional que atraviesa al país. En tal sentido, sin ánimo de criticar aclaró, advirtió que "si uno ve un programa de televisión son un parte de guerra. Nos tiene en vilo, a toda la población".

"Lo que debemos hacer es apagar un poco los televisores y trabajar más. El televisor no solo te hace mal al bolsillo porque te cuenta la realidad, sino que también te hace mal al espíritu. Si a las 8 de la noche de un domingo prendes un televisor, es casi un parte de guerra. Por eso creo que lo que tenemos que hacer, es trabajar, juntarnos todos los sectores, abrazar las ideas y de ver de qué manera podemos salir adelante".

"Uno puede no tener plata, pero si tenés un bajón anímico y tenés una depresión, te vas a terminar suicidando", aseveró.