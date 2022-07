El ingreso de Massa como jefe de Gabinete quedó en suspenso

Sergio Massa se fue ayer de Olivos con la promesa de responder rápido el ofrecimiento presidencial para ser el nuevo Jefe de Gabinete.

El tigrense no respondió este domingo porque, dicen, priorizó darle a los mercados rápido un nombre para Economía y concretar el acercamiento entre CFK y Fernández. Ahora vendrá el tiempo de la respuesta.

En principio aclaró que si acepta será, sí o sí, con la “botonera completa”. Eso es igual a tener en un puño el control real y el poder de decisión en las áreas sensibles del Gobierno.

Si bien por ahora es un “ni”, Massa está más cerca de reemplazar al tucumano Juan Manzur que de no hacerlo. Ya estuvo en el cargo y sabe que sin esa “botonera” no se puede gestionar. Será así o no será.

La llegada de Batakis

Con la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, quedó en el camino también la idea de fusionar y reducir ministerios para hacer más ágil la gestión. La resolución de la crisis le aportó aire a Juan Manzur, que ya se veía fuera de la Jefatura de Gabinete.

El arribo de Batakis al gabinete nacional cerró los cambios, dejando de lado la reestructuración general del gobierno que pedía Sergio Massa para incorporarse como reemplazante de Manzur. El líder del Frente Renovador estaba reclamando controlar el Ministerio de Economía, el Banco Central y la AFIP, entendiendo que la profundidad de la crisis obliga a enfrentarla con una conducción unificada.

Luego de que Alberto y Cristina acordaron la designación de Batakis, Massa prefirió tomarse "un tiempo" para definir si se suma al gabinete.

La resolución de la crisis de gabinete deja gusto a poco ante la profundidad de la crisis. Batakis tampoco era de las preferidas del mercado que apoyaban sobre todo el ingreso de Massa o Redrado y comparten el diagnóstico que es necesario resetear y unificar todas las áreas económicas, como incluso señaló Martín Guzmán en su carta de renuncia.

“Hoy se resolvió la urgente. El resto se verá los próximos días”, adelantaban, en cambio, cerca de Sergio Massa. Es decir, en el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, no descartaban mayores anuncios para el resto de la semana.

En el sector que responde a Cristina Kirchner ya habían dejado en claro que no alcanzaría con un simple cambio de nombres y una nueva figura al frente del Palacio de Hacienda. También habían reclamado un nuevo reordenamiento del gabinete y un claro giro político. La designación de Silvina Batakis, aunque fue leída como una nueva capitulación de Alberto Fernández, no sería suficiente.

Otros cambios

Parte de la negociación con Massa incluye más poder para La Cámpora dentro del Gabinete. Se habla de inminentes cambios en Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Turismo y Deportes. Las huestes de Máximo Kirchner ya desde hace tiempo no ven a Juan Cabandié como uno de los suyos, lo consideran un “albertista”, y a Matías Lammens lo ven como a un “chico Tinelli” al que prefieren no tener cerca.

