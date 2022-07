Diego Topa reveló que tuvo dos experiencias paranormales

Como cada fin de semana, Andy Kusnetzoff convocó a cinco invitados para repasar algunos momentos de su vida en PH, Podemos hablar (Telefe). El sábado lo acompañaron la periodista Érica Fontana, Sabrina Rojas, Sofía Jujuy Jiménez, Leo García y Diego Topa. El animador infantil dio un paso al frente cuando el conductor pidió que pasaran al punto de encuentro aquellos que hayan vivido experiencias místicas o paranormales, y sorprendió con el relato de dos avistamientos de OVNIs.

Una de las primeros en abrir su corazón fue el creador del hit “La isla del sol”, quien explicó lo que sintió cuando fue a visitar a Gustavo Cerati al hospital: “Él estaba en estado de inconsciencia, en coma, y yo lo abracé y me largué a llorar; en ese instante sentí su mano en mi hombro y empezaron a sonar las alarmas de los aparatos que lo controlaban, que fue una forma de decirme: ‘No llores’, que no quería eso para mí”.

Topa coincidió con algunos detalles su relato y comentó que a veces siente “señales” de Romina Yan cuando encuentra una foto o escucha una canción de manera inesperada. “También me ha pasado que he visto ovnis dos veces, y me encantó”, reveló, dejando atónito a Kusnetzoff. El conductor quiso saber dónde había sido y el artista explicó que la primera vez fue en la Argentina y la segunda en Estados Unidos.

Aparición

“Yo vivo en Caseros, en la Provincia de Buenos Aires, y eran como las 4 de la mañana cuando de repente aparece una luz, que no era un avión que pasó, era una luz que subió para arriba, bajó, hizo unos movimientos rápidos y se fue”, aseguró. Y aunque no aclaró quién lo acompañaba en ese momento, agregó: “Nos miramos y dijimos: ‘No puede ser’, porque te pasa que querés contárselo a alguien, pero no estaban los celulares como ahora, aunque igual muchas veces con la cámara no se ve bien tampoco”.

“¿A esa hora estaban sobrios, no?”, bromeó Kusnetzoff, dejando entrever la posibilidad de que hayan alucinado el avistamiento. Entre risas, Topa dio su palabra de que no estaban bajo los efectos del alcohol: “No habíamos tomado nada, y después en Estados Unidos me pasó también con mis tíos, que salíamos de un cumpleaños, donde vi lo mismo, una luz que baja, de un lado para el otro”. La conductora del noticiero Buen Telefe recurrió al humor, igual que el anfitrión del ciclo de entrevistas, y le auguró: “Guarda que la tercera es la vencida, y por ahí sufrís una abducción, te están buscando”.

En un tono más serio, Fontana repreguntó: “Hay una cuestión clave acá, ¿vos crées en los OVNIs?”. Sin dudar, el actor le respondió: “Yo creo sí, que no podemos ser los únicos de este mundo”, al tiempo que Jujuy lo respaldó: “Es que para mí de eso se trata, el que cree y que están abiertos a que hay algo más, les pasan cosas distintas, especiales”. Andy profundizó en el tema y le preguntó a la periodista si creía en la mística detrás de los objetos voladores no identificados. A diferencia del resto, Érica fue determinante: “No creo en los OVNIs, creo que son fenónemos astronómicos que ocurren, que tienen su explicación, y que en general no las tenemos porque no tenemos el conocimiento acabado que tiene un especialista, alguien que ha estudiado toda su vida”.

“Incluso hace unos días yendo a Rosario, a las 12 de la noche vimos una luz impresionante que bajó y desapareció cerca de la tierra, fue impresionante; pero no se nos ocurrió pensar en un OVNI, sino en un fenómeno de un cuerpo celeste, probablemente una estrella fugaz, que nos pareció súper lindo y divertido, nada más”, ejemplificó. De nuevo en tono de humorada, el conductor le puso punto final a los relatos: “Es muy mentalidad muy de periodista lo tuyo, eso de estar buscando la explicación racional, yo lo banco a Topa, soy como él”.

