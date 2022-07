Charly García reapareció luego de su internación

El 27 de marzo pasado, Charly García recibió el alta luego de más de un mes de internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. El músico de 70 años había ingresado en el establecimiento luego de un accidente casero que le provocó quemaduras en una de sus piernas. Por esos días, todo se había manejado con sumo hermetismo entre su entorno y García no había manifestado públicamente hasta este sábado.

En una entrevista con el programa ¿Qué me contas? por El Destape Radio, el autor de “Nos siguen pegando abajo” inició el camino de su vida remontándose a su niñez, donde se proyectaba un concertista de piano: “Hubo un momento en que me aburrí de la música clásica, y además estaban Los Beatles, que tiraban para otro lado, y mi interés por buscar cosas nuevas”, detalló ante los conductores Taty Almeida y Charly Pisoni.

Al respecto, también se refirió a otra postal de aquellos comienzos, esas tertulias caseras que compartían sus padres con figuras como Mercedes Sosa, Ariel Ramírez y Eduardo Falú. Era un grupete bastante sui generis. Pero en un momento dije que me gustaban más los Rolling Stones y los Beatles y ahí pensé ‘bueno, la señal es muy clara’”.

Intercalados con los mensajes de los oyentes, que clamaron por su vuelta a los escenarios, García profundizó en aquellos artistas que junto a Los Beatles se ubican en su lugar de admiración desde sus inicios hasta hoy: “Joni Mitchell, Steely Dan, Neil Young y Bob Dylan, que me abrió la cabeza. Yo hice una mezcla en el medio entre Jimi Hendrix, Dylan, los Rolling Stones, y un toco de cosas. Pero había que estar atentos”, aclaró.

Durante la entrevista, intercalada con fragmentos de sus canciones, García también se refirió a la última dictadura militar, donde con su manejo de la ironía y la metáfora supo esquivar la censura y se convirtió en la voz de miles. “No tuve miedo, porque era invisible”. Y además, en relación a una de sus canciones más emblemáticas, sentenció: “Los dinosaurios van a desaparecer. No les queda otra”.

“¿Qué estas haciendo? ¿Cómo es un día tuyo?”, le preguntaron los conductores y García respondió fiel a su estilo. “Estoy tomando un fa sostenido, un re”, bromeó, aunque luego fue más serio. “Estoy bien, estoy rodeado de gente linda”, agregó con una mención especial para su novia, Mecha Iñigo. También recordó a Diego Maradona, con quien tuvo una entrañable relación, y a quien definió como alguien con un “humor retorcido pero pícaro”.

Festejo de cumpleaños

Consultado sobre el festejo de cumpleaños en el CCK, en el que diferentes músicos lo homenajearon tocando su repertorio y el apareció para tocar unos temas, “Muy contento, son caricias para el alma”. Y cerró con un mensaje esperanzador para todos sus fanáticos. “Estoy con los teclados, estoy haciendo una canción nueva”, afirmó y entonó un fragmento de “Te recuerdo invierno”. Vale aclarar que es una canción no de las más conocidas de su discografía, incluida en el disco de versiones “Estaba en llamas cuando me acosté, y editado y acreditado con el nombre de la banda, Cassandra Lange.

Más tarde, el ex Sui Generis y Serú Girán compartió la noticia en su cuenta de Instagram. Allí subió una historia en la que se lo ve dentro del vehículo con el certificado de inoculación actualizado y un mensaje para quienes acababan de atenderlo: “Gracias a toda la gente del Vacunatorio Pilar”, escribió García y agregó un mensaje de concientización para sus seguidores: “Vacunate”.

De esta manera, Charly completó su esquema que previamente tenía dos dosis de Sputnik V. En ocasión de su primera vacunación, que le fue aplicada en el Parque Chacabuco de la ciudad de Buenos Aires, el sitio oficial de la firma rusa celebró en sus redes sociales, como también había hecho con Mirtha Legrand: “Charly García, músico compositor y figura popular argentina fue vacunada con Sputnik V. Les compartimos su magia”, escribieron en inglés, para presentar “Hablando a tu corazón”, uno de sus clásicos, incluido en Tango, el disco que editó junto a Pedro Aznar en 1986

El pasado 23 de octubre, Charly festejó sus 70 años con un concierto histórico en el Centro Cultural Kirchner, epicentro de una serie de celebraciones en diferentes puntos del país. Antes y después de esa fecha, el músico permaneció enfocado en una nueva obra, la primera con canciones nuevas desde Random (2017). “El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último. Está todo pensado, no hay una coma de más. Lo anti Random (...). Random me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Éste quiero que sea riguroso. No sé por qué. Debe ser por eso de 2001, de que las máquinas dominan el mundo”, contó Charly en 2018 en una entrevista con Rolling Stone.

Fuente: TELESHOW