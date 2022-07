Rocío Moreno le hizo un reclamo a Paulo Londra

A dos meses de haber llegado a un acuerdo por la crianza de sus hijas, la influencer asegura que el trapero no está cumpliendo con lo convenido

A principios de mayo y después de una agotadora lucha por la que tuvo que recurrir a instancias judiciales, Rocío Moreno logró llegar a un acuerdo integral extrajudicial con Paulo Londra por la manutención y el cuidado de sus hijas, Isabella (2) y Francesca (6 meses). El mismo incluía, además de una compensación económica para la influencer por los años de convivencia, la cuota alimentaria, la vivienda, la obra social y régimen comunicacional de las niñas. Sin embargo, en las últimas horas, la joven hizo una publicación en sus historias Instagram que da cuenta de que el conflicto con el trapero continúa, justamente, por este último punto.

“Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses...Duele”, escribió Rocío junto a un emoji de carita apenada. Cabe recordar que, al momento de firmar el convenio, Londra tenía un régimen de visitas libre, pero sólo veía a la mayor de las nenas y, según había contado Moreno, a la beba apenas la conocía.

Conflicto resuelto

Después de haber logrado resolver su conflicto con la productora Big Ligas y de haber vuelto de lleno a la música de la mano de Warner Music, hace apenas unos días Paulo blanqueó su nueva relación sentimental con una joven llamada Martina, a quien conocía del colegio secundario y con quien se habría reencontrado el año pasado en una reunión de ex alumnos. Según se supo, ambos estarían juntos desde el mes de abril y fue ella misma la encargada de oficializar el romance publicando fotos de la pareja en sus redes sociales.

Entonces, todo parecía armonía en la vida del cantante. Sin embargo, esta nueva publicación de su ex deja en claro que más allá del acuerdo al que los abogados de su compañía discográfica lo habrían instado a firmar para no seguir dañando su imagen, el joven no estaría poniendo su mejor voluntad a la hora de cumplir con lo pactado.

“Es una mezcla de sentimientos, pero sí, ya se le dio fin a todo. Es difícil, pero ya estamos más tranquilas”, había dicho Rocío a la salida del tribunal, tras la firma del acuerdo. Y agregó: “Es una victoria más que nada para mis nenas, que les aseguré un techo y estoy muy feliz por esto. Fue difícil verlo a él, porque era una persona que yo amaba mucho y hoy en día lo desconozco. Pero estoy feliz”.

Eel acuerdo firmado por Londra y Moreno incluía una compensación económica, ya que ella estudiaba Ciencias Veterinarias en las afueras de Córdoba Capital cuando él le propuso volver para mudarse juntos. También una cuota alimentaria y “todo lo que las nenas necesiten” para su manutención, como el pago aparte de la obra social. De la misma manera, el cantante se comprometía a ofrecer una casa para que Rocío y las pequeñas no tengan que seguir residiendo en el inmueble que está al lado de sus ex suegros y que el trapero había comprado cuando comenzaron a convivir. Y establecía un régimen comunicacional, para que Paulo se revinculara con sus hijas, en especial con Francesca a quien al momento de la firma del acuerdo sólo había visto en tres oportunidades.

