Tiene 28 años, es virgen y se anotó a Gran Hermano

El casting de Gran Hermano 2022 empezó y ya comenzaron a viralizarse algunas historias de los potenciales participantes. Este es el caso de Fabián Sandunguera, un joven de 28 años, oriundo de Neuquén, que confesó ser virgen.

Lo cierto es que, poco tiempo después de que el joven grabara el video donde cuenta por qué quiere ingresar a la casa de Gran Hermano 2022, se viralizó su historia por afirmar que es “virgen” y que pretende quitarse “la virginidad” en la casa más famosa del país.

Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención de su relato. Asimismo, Fabián asegura que es muy bueno manipulando gente, por lo que quiere entrar al reality para hacerlo.

“Quiero ingresar principalmente a manipular gente porque me gusta hacerlo y lo hago muy bien, maltratar gente también y al mismo tiempo tratarlas bien”, inició en su relato.

Sin embargo, confesó que su principal objetivo es “hacer el amor” en la casa, para dejar de ser virgen.

“Quiero entrar a la casa para hacer el amor porque soy virgen. Amo a las mujeres, amo el gimnasio, pero no hago nada al respecto”, continuó en su video de presentación.

Asimismo, Fabián hizo públicas sus preferencias políticas, contando que es seguidor de Javier Milei, a quien pretende votar en las próximas elecciones presidenciales. Además, dijo ser una persona muy ingeniosa por lo que le aportará “ingenio” al programa.

“Le aportaría ingenio porque soy muy ingenioso, o sea, soy aries con ascendente en virgo y con la luna en cáncer. Eso te lo dice todo”, confesó.

El joven nació en Neuquén, pero confesó que su corazón está en París, ya que es una ciudad que ama.

Luego de 10 años, el reality más famoso del mundo llega a la televisión de la mano de la conducción de Santiago del Moro y será emitido por Telefe. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV,

Lo cierto es que, Gran Hermano 2022 no empezó, pero ya promete mucho para los espectadores.

Qué es de la vida de Matías Schrank, el "virgen" de Gran Hermano

Matías Schrank, veterano de la casa y finalista del Gran Hermano 2015; en los últimos días, publicó en sus redes sociales su inscripción al casting del show, sorprendiendo a sus seguidores. En diálogo con TN, el joven reconoció que tiene sed de revancha: "Me divierten mucho los realities. Considero que funcionaría muy bien si me llaman de nuevo. Todos estos años trabajé física y mentalmente para afrontar cualquier desafío, de eso se trata la vida".

El ex concursante logró asegurar una fiel masa de seguidores.

De regresar a la casa, Schrank deberá ser considerado una importante competencia por los otros concursantes, ya que demostró su capacidad para ganarse el amor del público en su primera ronda en Gran Hermano. Callado, recién llegado a Buenos Aires y (según su misma confesión) aún virgen, Schrank conmovió a los televidentes en pocas horas.

El misionero tuvo un rocoso inicio en el reality, llegando a plantearse abandonar, pero Gran Hermano lo convenció de continuar. "No me siento cómodo. Quizás por ser el más joven, venir del interior... Me cuesta encontrar afinidad con las distintas personalidades que hay acá adentro. Quiero exterminarlos de una y quedarme solo en la casa", había dicho en el confesionario.

Su mala racha continuó cuando se convirtió en el primer sancionado en la edición 2015, después de un fallido intento de sabotaje dirigido hacia Francisco Delgado, quien terminaría arrebatándole la victoria en la final. Durante sus cinco meses en la casa el joven se caracterizó por realizar bromas que irritaban bastante a sus compañeros, como esconder huevos debajo de las sábanas o poner papel higiénico mojado en las zapatillas, lo que le valió varias discusiones, especialmente con Fernando.

Finalmente, y gracias al incondicional apoyo de sus fans, "las plagas", Schrank llegó junto con tres otros concursantes a la final de Gran Hermano 2015. Las encuestas parecían estar a su favor, habiendo llegado al final del camino con un gran número de leales seguidores, pero la gente decidió y quedó en segundo lugar.

Luego de la final, a Schrank y los demás concursantes se les abrieron muchas puertas; sin embargo, no permanecieron abiertas. El misionero apareció en dos obras de teatro y debutó en la radio junto a Pía Shaw y Ale Korol, pero su fama no duró mucho más tiempo. Según contó a Clarín, "las cosas se pusieron más difíciles y cuando levantaron la segunda obra en la que participaba decidí volver a mi casa con mi familia. Dije 'ya está, prefiero volver a estudiar y adaptarme de nuevo a la vida real'".

La última aparición que realizó Schrank en los medios de comunicación fue a principios del 2020, cuando varios medios reportaron que lo habían detenido por difundir noticias falsas sobre el coronavirus a través de las redes. Un informe de la División Cibercrimen de la Policía de Misiones sostuvo que en la cuenta de Twitter de Schrank se encontraron publicaciones de "situaciones ajenas a la verdad, generando temor y alarma social".

Fotos de Schrank en una comisaría, siendo fotografiado para procesarlo, se esparcieron en las redes sociales. En ese momento no realizó comentarios sobre el supuesto cargo, pero hoy en día aclara que nunca estuvo preso por difundir fakes news sobre el coronavirus e instalar el miedo en la sociedad.

El anuncio de Schrank sobre sus intenciones de volver a la casa no fueron recibidas con apoyo en las redes sociales, donde sus seguidores lo acusaron de "vago" y lo invitaron a "levantar la pala". En su defensa, Schrank afirmó: "Entiendo que las redes son un lugar donde el anonimato y las opiniones son utilizadas para canalizar estados de ánimos como forma de descomprimir la realidad, tal vez no tan grata, en que viven las personas que plasman su pensamiento en ellas", sostuvo para TN.

Ofreciendo una actualización sobre su vida, el misionero agregó: "Quiero que sepan que trabajo y lo hago de forma independiente como técnico electrónico. También hice cursos de fotografía y fui candidato a concejal. En la pandemia me metí en el rubro metalúrgico, fabricando muebles industriales y techos con materiales de hierro y madera. Ahora emprendo y tengo mi marca".

Ya mirando hacia su participación en la nueva edición del reality, Schrank comentó que quiere conocer gente nueva y ya sabe lo que hará con el premio: "Lo invertiría en proyectos propios que ojalá puedan dar trabajo a gente. También quiero viajar, conocer otras culturas y formas de vida y pensamientos".