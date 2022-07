Ricky Martin fue denunciado por violencia doméstica

Una denuncia por violencia doméstica contra el cantante Ricky Martin fue informada este sábado por la Policía de Puerto Rico pero no trascendieron los detalles de la acusación ni información sobre lo sucedido. Este domingo, se confirmó que la orden de restricción solicitada se hizo efectiva en contra del artista.

La orden fue dictada en primera instancia por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud que no fue revelada siguiendo los procedimientos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La Policía recibió copia de la Orden de Protección, a través del nuevo Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección, y coordinó el trámite por parte de los agentes adscritos al cuartel de Dorado. Tras esa instancia, la orden de alejamiento se emitió.

El equipo legal de Ricky Martin aseguró este sábado que las alegaciones de violencia doméstica contra el artista son “completamente falsas”. En una escueta nota que publicó su equipo legal difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico, indicaron: “Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado”.

“Al momento, la policía no ha podido dar con él’', comentó el portavoz de la policía Axel Valencia, quien dijo que no proporcionaría más detalles debido a que la orden fue presentada en virtud de la ley de violencia doméstica de Puerto Rico. Se desconoce quién solicitó la orden de restricción.

Alegan que las acusaciones "son falsas"

El Vocero, un periódico puertorriqueño, informó que la orden señala que Martin y la otra parte “se relacionaron por siete meses. Se separaron hace dos meses, pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia”. El diario añadió que se ha visto a Martin “merodeando su residencia en al menos tres ocasiones”. Y la orden señala: “El peticionario teme por su seguridad”.

El presente de la estrella latina está signado por lo judicial ya que por estos días se conoció que enfrenta una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles de más de 3 millones de dólares por parte de su exrepresentante Rebecca Druker.

Enrique Martín Morales, nombre del real del músico y compositor, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

En el plano profesional, a mediados de abril publicó un single y video titulado A veces bien y a veces mal, junto al grupo mexicano de pop Reik que representa la primera colaboración entre ambos artistas. “Esta canción es muy especial, a mí me encanta. Es muy romántica y me lleva de alguna manera al comienzo de mi carrera. Lo curioso es que nosotros la grabamos al inicio de la pandemia. Pensé que tenía que salir en el momento adecuado, no antes ni después y finalmente aquí está”, aseguró el artista puertorriqueño.

Junto a Otra Noche en L.A., el sencillo formó parte de EP PLAY, que fue lanzado el 20 mayo. En los próximos días, el artista tiene pautado ds conciertos junto a la Filarmónica de Los Ángeles, liderada por el director venezolano Gustavo Dudamel, el 22 y 23 de julio, 2022, en el legendario Hollywood Bowl en la ciudad californiana.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.