Jorge Lanata y Mirtha Legrand compartieron una cena juntos

Los últimos días fueron convulsionados para Mirtha Legrand, luego de conocerse que no continuará sus programas en eltrece, ya que no llegó a un acuerdo contractual. Por lo pronto, Nacho Viale es el encargado de encausar la situación, tanto para que la diva vuelva a la pantalla como para que Juana Viale, también lo haga. En medio de este escenario, cada movimiento de la familia es analizado, porque podría tratarse de una novedad al respecto. Por eso, la visita de la conductora y su hija Marcela Tinayre a la casa de Jorge Lanata no pasó desapercibida.

“Súper noche. Gracias Jorge y Elbita, inolvidable”, escribió Marcela Tinayre en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece ella junto al periodista, su esposa y Mirtha. Contrario a lo que se estipuló sobre una reencuentro que podría ser con fines laborales, en LAM (América), revelaron el verdadero motivo que los llevó a compartir una cena.

Marina Calabró explicó ante Ángel de Brito que la cena se organizó luego de que Jorge Lanata diera una entrevista vía zoom a Tinayre. “Le pasó factura porque no la invitó a Mirtha (a la boda), de hecho, ella se sorprendió que no haya estado invitada”, recordó la periodista sobre la celebración que ocurrió a finales de abril. Por este motivo, y por el cariño que hay entre el periodista y la conductora, fue que decidieron reunirse los cuatro.

(Foto Instagram @soymarcelatinayre)



“Lanata va a ser un gran consejero de la situación”, agregó Pía Shaw al referirse a la situación laboral que enfrenta la diva de los almuerzos.

Marcela Tinayre hablo sobre el futuro televisivo de Mirtha Legrand

La negociación entre las autoridades de eltrece y Nacho Viale no fue fructífera para que tanto Mirtha como Juana continúen en ese canal. En medio de estas especulaciones que el propio Adrián Suar quien en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) indicó que la principal traba para llegar a un acuerdo es un asunto meramente económico, debido al costo que tiene poder poner al aire tanto Almorzando con Mirtha Legrand como la La noche de Mirtha.

“Con respecto al año pasado, como un 200%. Es una diferencia muy grande, eso para que se entienda porque se han hablado muchas cosas. Estamos haciendo el mayor esfuerzo, yo personalmente, estoy haciendo el mayor esfuerzo”, señaló el productor, al tiempo que insistió en que desde el canal quieren contar con la presencia de la diva en la pantalla. Asimismo, dejó entrever que Mirtha no conoce toda la información acerca de la negociación.

Estas palabras no habrían sido del agrado de Marcela, quien ante la insistencia del cronista de LAM, le respondió al productor irónicamente: “Sí, somos todos unos b......”. Además se encargó de remarcar que la cifra del presupuesto que se negocia es con respecto a las dos conductoras, Mirtha y Juana. A pesar de mostrarse molesta, prefirió no revelar más detalles sobre el asunto.