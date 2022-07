Los mercados leerán la renuncia de Guzmán como incertidumbre

La gestión del ahora ex ministro estaba desgastada por los pobres resultados del acuerdo con el FMI y la turbulencia financiera.

La renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, abre un nuevo frente pleno de incertidumbre a un mercado financiero que ya vivía días agitados con el dólar libre en valores nominales récord, los bonos soberanos tratando de recuperar terreno después de haber superado los 2.500 puntos de riesgo país y la deuda en pesos en medio de una enorme incógnita.

La sensación de que por internas políticas y entorno macro el ciclo de Guzmán estaba cumplido es generalizada entre los economistas, pero sin definición de un sucesor y con la lucha política dentro de la coalición de Gobierno al rojo vivo el escenario no mejora con su salida. Esas definiciones -nombre y plan- son las claves para las próximas horas.

“Por lo pronto el lunes es feriado en EEUU, lo que da un poco más de margen, pero tampoco tanto. Si vienealguien que le caiga bien al mercado lo que viene puede ser algo menos traumático, pero no hay mucho que se pueda hacer desde una nueva gestión”, dijo el economista Miguel Kiguel de Econviews a Infobae poco después de que Guzmán diera a conocer que daba un paso al costado.

“No hay muchas opciones de lo que podés hacer: con pocas reservas, un serio problema fiscal, falta de financiamiento, inflación tan alta, brecha también alta, las medidas que tomes van a ser traumáticas. Si querés ir por el lado de expansión y el estímulo a la actividad chocás con la inflación, pero si corregís equilibrios también chocás con devaluación e inflación”, agregó el ex funcionario.

“Entrar ahora es entrar a hacer la de [Jorge] Remes Lenicov, trabajo sucio con poca chance de que le vaya bien”, agregó Kiguel.

Al igual que Kiguel, otros especialistas sostienen que el nombre de quién reemplace al ahora ex ministro y lo que diga son sus objetivos es muy relevante en las próximas horas.

“Evidentemente mucha gente creía que el ciclo de Guzmán estaba cumplido, veo que el también. La cuestión ahora es cómo se llena el vacío más que lo que queda en el pasado. No sólo la persona, sino mucho la dirección que decida tomar”, dijo el economista Daniel Marx a este medio.

“La apertura de los mercados el lunes va a ser expectante, como mínimo”, auguró el ex funcionario de la presidencia de Fernando De la Rúa.

Por lo pronto, para Marx, la renuncia de Guzmán seguro apura los tiempos en materia de revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en días en los que las metas acordadas sufren importantes desvíos y como paraguas no alcanza para calmar el entorno macro.

“Creo que el acuerdo ya iba a revisión antes que renunciara porque ese programa estaba con problemas y era difícil de sostener. En ese sentido, puede ser un sinceramiento”, concluyó Marx.

Por lo pronto, los días por venir en el mercado cambiario y de deuda deberían ser agitados. Y para mal.

“La duda es quién viene y a hacer qué. Pero aún eso es un escenario asimétrico. Porque hay nombres que pueden ser una bomba para el mercado, si el que reemplaza es alguien del sector más radicalizado del kirchnerismo. Pero aún si viniera alguien más racional, eso no es un dato positivo porque todavía hay que ver qué plan propone y qué margen político tiene para implementarlo”, señaló Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma.

“Por eso, aún una resolución positiva no deja de ser bastante complicada en términos de incertidumbre”, concluyó Caamaño.

La lectura de que la novedad suma más incertidumbre para el mercado es generalizada.

“Más allá de el lunes es feriado en EEUU, la reacción inicial sería negativa al acentuar el clima de incertidumbre vigente, a la espera del reemplazo y las respectivas señales políticas”, dijo Gustavo Ber, analista financiero.

“Definitivamente la reacción inicial sería negativa, tanto en los bonos como en las acciones así como en los dólares financieros, dado que acentúa el clima de incertidumbre vigente y hasta la definición del reemplazo -y el respaldo político asociado- podría despertar dudas respecto al compromiso de avanzar sobre la convergencia de desequilibrios económicos consensuado con el FMI”, concluyó.

En medio del ruido por la renuncia del ministro más importante del Gabinete, el economista y director de Analytica Ricardo Delgado dijo que el nuevo equipo económico va a tener que juntar las piezas de un rompecabezas que es “la fractura expuesta en la coalición de Gobierno”.

“Va a tener que contar con el apoyo de la vicepresidenta. Es central que haya una comunicación y una línea muy clara de respetar el acuerdo con el FMI”, consideró el economista al tiempo que destacó que Quien asuma en el cargo “va a tener que definir qué se hace distinto a lo que venía haciendo Guzmán”.

Para el economista Fausto Spotorno la gestión de Guzmán no fue buena pese a que estuvo limitada por la pandemia. “Haber renunciado un sábado en estas condiciones no es tan malo porque los mercados no abrieron pero hubiese sido mejor que renuncie y esté el reemplazo listo”, consideró.

Respecto a la reacción del mercado a esta noticia y a lo que pueda suceder con los bonos y el dólar dijo: “Vamos a esperar alguna definición del nuevo ministro para ver cómo reacciona el mercado. Si el reemplazante de Guzmán tiene un peso importante como Guillermo Nieslen o Martín Redrado las cosas van a salir mejor. En cambio si salimos para el otro lado o peor aún, seguimos sin definiciones, vamos a tener mercados muy movidos el lunes”, aseguró.