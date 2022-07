La sorpresa de Lali Espósito en La Voz Argentina

Continúan las Audiciones a ciegas en La Voz Argentina y pequeños detalles terminan de confirmar los equipos. Algunas veces, los nervios de los participantes le juegan en contra y determinan que no puedan ingresar al certamen. Y en oras, son los jurados quienes no logran percibir el talento que tienen a sus espaldas y el arrepentimiento los persigue durante toda la gala.

Esto sucedió con Lali Espósito y Stéfano Marocco un rosarino de 30 años que se anotó en el concurso por insistencia de su abuela. Pero no era la primera vez del joven en este tipo de realities, ya que había participado en la edición mexicana del certamen. “Fue muy loco. Vi un flyer en Internet, me tomé un avión y me fui un mes”, contó. A continuación, las imágenes lo mostraron en el equipo de Laura Pausini, su coach en tierras aztecas. “Fue una experiencia totalmente increíble, hasta el día de hoy me acuerdo y me emociono”, contó. Y redobló la apuesta: “Quería una revancha en Argentina”

Stéfano interpretó “Mi heart will go on”, el emblemático tema del soundtrack de Titanic

Al principio le costó enganchar la entonación correcta, hasta que encarriló su actuación y fue recibiendo las devoluciones del jurado. Casi en simultáneo se dieron vuelta Ricardo Montaner y Mau y Ricky y hacia el final de la canción se sumó Soledad Pastorutti. En cambio, Lali Espósito permaneció de espaldas, sin darle el gusto de completar el pleno como en la edición mexicana.

Pero al darse vuelta, el gesto de sorpresa que mostró la intérprete de “Disciplina” dejó entrever que había cometido un error. “Yo te conozco, amor”, le dijo cuando pudo asociar la voz a la cara. “Lo conozco cantando, no hemos cantado juntos, pero lo sigo, me encanta”, agregó. Sus colegas no parecieron creerle y se lo tomaron en broma. “Decinos como se llama”; la interrogó Soledad, desconfiando de lo que escuchaba. Lali no se acordaba del nombre, pero efectivamente conocía al participante de su paso por el reality y de hecho lo sigue en Instagram, donde supera los 70 mil seguidores.

Finalmente, Mau y Ricky le dieron la derecha a su compañera cuando advirtieron que Stéfano tenía un cambio de look que lo hacía irreconocible. “Yo estoy súper enojada porque no me di vuelta porque es un cantante muy increíble. ¿Qué te pasó?”, le preguntó Lali, que seguía le pidió una nueva canción. “Vos cantás Mariah Carey, vos cantás como nadie”, lo alentó. El rosarino optó por “La quiero a morir” y puso a todo el jurado a bailar salvo a la ex Casi ángeles que seguía frustrada en su sillón.

“La buena noticia es que estas dentro de La Voz, somos tres equipos que vamos a pelear por vos”, celebró la de Arequito. “Yo se lo voy a robar, no se descuiden”, prometió Lali, antes de que comience la campaña de persuasión. “Tienes una habilidad de cantar mucho y tener buen gusto a la hora de cantar. Eso es muy importante para llegar a los corazones de la gente”, opinó Mau. Siento que tenés mucho más para dar, no tenés techo. Es darte la seguridad a la hora de subirte al escenario”, siguió La Sole. “Entiendo lo que debe estar sintiendo Lali”, apuntó Montaner, sin chicanas. “Nos ha pasado a todos“, admitió.

“Tienes que elegir el equipo con el que crees que te vas a sentir más cómodo con tu afinidad musical”, cerró el autor de “Déjame llorar”. Con las cartas sobre la mesa, el participante dudó por un instante y resolvió sobre la marcha: “Dije que iba a seguir mi corazón acá. Y siento que me voy con Mau y Ricky”.