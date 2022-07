Darío Barassi y una flatulencia en pleno programa

Darío Barassi pasó un momento incómodo en 100 argentinos dicen cuando tuvo que reconocer que había tenido una flatulencia al aire, junto en momentos en que dos participantes estaban cerca suyo tratando de contestar una respuesta.

El conductor confesó delante de los dos competidores lo que le acaba de suceder y, en vez de disimularlo, prefirió poner cara de incomodidad y sorpresa, fiel a su estilo histriónico, y reconocerlo en voz alta, provocando la risa de todos.

No se sabe si presa del fastidio que estaba mostrando hasta ese momento, ya que los anteriores participantes no lograban responder correctamente la consigna del juego, la realidad es que, en un momento, Barassi exclamó: “¡Ay, me tiré un pedo!”.

La pregunta que tenían que responder los dos equipos era tan fácil que se había vuelto complicada para todos: “Un tipo de llave”, tenían que contestar los distintos jugadores, pero hasta ese momento nadie daba con las opciones correctas.

“Llave maestra”, “Llave codificada”, fueron algunas de las respuestas que le dieron al conductor. “¿Son argentinos ustedes? No entiendo”, dijo Darío con su acidez habitual. Por supuesto, el panel marcó como incorrecta la contestación, obligando a que pasaran al frente dos participantes nuevos por cada equipo.

“Llave Yale”, contestó Emi, ante la cara de espanto de Barassi, frustrado porque nadie podía decir algo correcto. Y luego, ante la insistencia del conductor, el participante acertó: “Llave de cerradura”, logrando contestar la primera de las opciones.

El momento

“¡Dios mío, ay, me tiré un pedo!”, exclamó Darío. “Hace rato que estaba peleando con eso”, agregó. “Se te nota más livianito”, le contestaron con mucha gracia. “¿Viste? Como que tengo más cuello ahora”, retrucó Barassi.

El sincericidio de Darío Barassi al ver a Chanchi Estévez

Si bien suele mantener divertidos idas y vueltas con los participantes de 100 argentinos dicen, Darío Barassi se sorprendió al ver a Chanchi Estévez –uno de los participantes de El Hotel de los Famosos más polémicos- y aprovechó la oportunidad para hacerle preguntas sobre el juego.

“Todo un país está hablando de él. Algunos mal, otros bien. Le metió energía, salsa y picante a un formato que la rompe todas las noches en eltrece. Un aplauso para Chanchi Estévez”, comenzó diciendo el conductor.

Fue entonces que el exparticipante del reality se sinceró sobre su paso por el juego: “Fue difícil la convivencia, con gente que no conocés, la competencia, los juegos que eran bastantes pesados. Pero bueno, en líneas generales, un programón”.

Tras escucharlo, Barassi remarcó: “Yo al Chanchi lo conozco y es un tipazo. Y yo veía como que estaba jugando un papel picante en el programa. ¿Armaste un programa o sos así? ¿Sos tan combativo o qué onda?”.

Por supuesto el conductor recibió la respuesta.

“Vos me conocés y nada, es una competencia y un programa de entretenimiento. Espero haber entretenido”, cerró Chanchi Estévez, quien se prendió a la desopilante charla con el presentador.