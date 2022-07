Cristina Kirchner encabeza un acto en el conurbano

Este sábado por la tarde, Cristina Kirchner hará una nueva aparición pública. En medio del tenso clima que reina en el Gobierno por la interna con Alberto Fernández, la vicepresidenta encabezará en Ensenada un acto para recordar a Juan Domingo Perón,

El discurso de la exmandataria genera una gran expectativa, principalmente por haber fijado la fecha a propósito, para no coincidir con el Presidente, que realizó un acto el viernes en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT).

📅 Éste sábado 2 de julio

⏰ 16hs

📍 Polideportivo Municipal - Ensenada



📅 Éste sábado 2 de julio

⏰ 16hs

📍 Polideportivo Municipal - Ensenada

☀️Nos vemos ✌️

A qué hora habla Cristina Kirchner

El acto que encabezará la vicepresidenta está previsto que comience a las 16:00 en el Polideportivo Municipal de Ensenada.

Está convocado bajo el título “A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía”, y más allá de los temas que abarcará la disertación, la expectativa ronda sobre las declaraciones que podrá hacer sobre Fernández y el rumbo del Gobierno.

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible candidatura para 2023 crecieron y cada vez se la ve más alejada del mandatario.

En la sede de la CGT, el Presidente realizó su homenaje a Perón acompañado por el canciller Santiago Cafiero, gran parte de su gabinete y cinco gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

“Perón fue un hombre inmenso, enorme, de esos que nacen solo una vez y significó para un antes y un después en la historia de la Argentina. Él nos decía que los argentinos tenemos que estar unidos para poder avanzar”, dijo el mandatario en el inicio de su discurso.

Tras esto, y en respuesta a lo dicho semanas atrás por la vicepresidenta, afirmó: “El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, sino por persuadir a los demás”. Alberto Fernández añadió que “esta no es una discusión de planes sociales. Es una realidad, hay que reconocer a los movimientos sociales como los actores que son”.

La campaña kirchnerista para 2023

Un día antes de instalar la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata presidencial, Andrés “Cuervo” Larroque mantuvo una larga charla con referentes de agrupaciones K de la provincia de Buenos Aires. En esa mesa, analizaron el escenario electoral y varios de ellos concluyeron que no había mejor opción que el operativo clamor para que se postule “la jefa”.

Este fin de semana está previsto que se realicen pegatinas en el segundo y tercer cordón del conurbano con una leyenda sugerente: “Cristina es esperanza”. Esa frase contiene el espíritu de lo que plantea la vice en conversaciones privadas: no sólo hay que quedarse en la crítica, sino que hay que “vender futuro”, sembrar la expectativa de que todo puede mejorar.

En el universo K no todos opinan que ella deba encabezar la lista. “No tiene sentido jugar nuestra mejor carta en una elección que se va a perder”, sostuvo un dirigente bonaerense. Fiel a sus estilo de “secreto” y “sorpresa”, la Vicepresidenta no anticipa sus movimientos y no se ha pronunciado sobre qué rol quiere tener en la próxima contienda. En el peronismo descuentan que va a querer ir en la boleta, pero como senadora por la provincia.