Un rugbier le salvó la vida a un rival en pleno partido

En un partido que se disputaba en Merlo entre el Club Atlético San Antonio de Padua y el Old Georgian de Quilmes, un joven quedó tendido en el suelo tras chocar contra un rival. En medio de la disputa por la pelota, el rival se percató de lo que estaba sucediendo, corrió para ayudarlos y pidió que parara el encuentro.

La vida del deportista integrante del plantel de Merlo, Gonzalo Suárez, estuvo en juego por unos minutos. Sus compañeros remarcaron que estaba inmóvil e inconsciente en el césped mientras seguía el partido. Suárez nunca se reincorporó a la jugada para colocarse por detrás de sus compañeros de equipo, lo que llamó la atención de un rival que los socorrió.

“Fue todo muy rápido. Vi al jugador de ellos en el piso, con los ojos en blanco y con baba que salía de su boca. En ese momento atiné a agarrar el protector bucal y sacárselo de la boca porque se estaba ahogando”, contó el rival de Suárez, Axel Rionegro, en conversación con El Progreso.

El rugbier del Old mencionó que el impacto que lo dejó inconsciente a Suárez fue producto de un “choque de cabeza con la rodilla de un compañero” suyo.



“Se ve que perdió el conocimiento y me tiré para ayudarlo. Si bien me mordió un poco la mano, no me pasó nada. Después comencé a gritarle al árbitro para que detuviera el partido”, relató Rionegro, el joven que se quedó con un recuerdo inolvidable al salvarle la vida a su rival.

El partido por el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) estaba con un parcial de 14-0 en favor del equipo de Merlo. La situación de Gonzalo Suárez no pasó a mayores y fue asistido rápidamente por el kinesiólogo del conjunto de Quilmes.

Fuente: Radio Mitre