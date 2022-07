Fórmula 1: Hamilton sorprende en la previa de Silverstone

La Fórmula 1 tiene su décima fecha que comenzó el viernes con las prácticas libres en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el Circuito de Silverstone, donde hay gran expectativa por Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes Benz. La clasificación final para definir la grilla de partida tiene lugar este sábado.

En la práctica del viernes, Hamilton terminó segundo los entrenamientos a menos de dos décimas del Ferrari de Sainz. El siete veces campeón inglés apreció porpoising en el Mercedes, pero está contento con el salto de prestaciones brindado, quizás, por las mejoras que ha traído su equipo a Silverstone. “Ha sido un buen día. Eché en falta más rodaje en los primeros libres, pero aquí puede llover en una curva y no en el resto de la pista, es el precioso tiempo de Silverstone, y eso hace difícil estar con los neumáticos intermedios. En los Libres 2 lo noté bastante bien (el coche), hay ‘bouncing’, no necesariamente en las rectas sino en las curvas, pero no es duro físicamente, es duro con el coche, las ruedas y todo. Tenemos trabajo que hacer pero parece un paso adelante”.

“Venimos de un circuito con alerón pequeño y curvas lentas a uno de media y alta velocidad. Es mucho más fluido, y eso es mejor. Nuestro ritmo en tandas largas no es tan bueno como los del resto, pero no estamos a kilómetros de distancia. Hemos dado un paso adelante, definitivamente, y estoy seguro de que podemos mejorar todavía más en las próximas horas”, dijo Sir Lewis, encantado con el comportamiento del W13 “en Maggots y Becketts, dos curvas increíbles que siguen entre las favoritas de todo el calendario”.

Las posiciones del campeonato

En el primer grupo se encuentra Ferrari, los pilotos de Maranello comenzaron el Mundial muy fuertes, pero se han ido apagando. Tras el desastre de Azerbaiyán, el equipo ‘rojo’ recuperó algo el pulso en Canadá, al menos uno de sus pilotos.

Fue la primera vez en la temporada que Carlos Sainz tuvo opciones reales de ganar su primera carrera en F1, pero Max Verstappen le cerró la puerta. Leclerc se vio obligado a remontar desde el fondo de la parrilla hasta el quinto puesto final.

Y en el segundo grupo está ‘Mad Max’ con su Red Bull, que no da opción y lidera el campeonato con 46 puntos sobre su compañero, Pérez. Mientras, en el lado de los españoles, Fernando Alonso logró clasificar segundo para la parrilla de Canadá, pero problemas en su Alpine le dejaron séptimo en la carrera.

Circuito y cronograma de la carrera

El circuito Silverstone del Gran Premio de Gran Bretaña es uno de los más importantes de la temporada. El mismo se encuentra en la ciudad Silverstone, condado de Northamptonshire, en Inglaterra. Las características son las siguientes:

Longitud: 5.891 km.

Curvas: 18 (8 a la izquierda y 10 a la derecha).

Vueltas: 52.

Distancia: 306.198 km.

Récord: Max Verstappen (1:27,097).

El Gran Premio de Gran Bretaña no se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión. Sin embargo, estará disponible de manera online por Star+. Hay dos maneras sencillas de contratar el servicio que ofrece ESPN.

Sábado 2 de julio: Prácticas Libres 3: 8 horas / Clasificación: 11 horas

Domingo 3 de julio: Carrera a las 11 horas

Fuente: Marca