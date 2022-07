Kim Kardashian se roba miradas en el cumple de su hermana

En su programa de televisión, "Keeping Up With the Kardashians" y en las alfombras rojas, Kim Kardashian siempre se ha hecho conocer por su estilo emblemático de piezas ceñidas y llamativas.

Para celebrar los 38 años de Khloé Kardashian, la famosa familia realizó una cena íntima en casa, pero como las fashionistas qué son, cada una vistió un atuendo listo para la alfombra roja.

Kim Kardashian asistió a la fiesta de su hermana menor vistiendo un look que dio mucho de que hablar. La estrella de 41 años eligió un atuendo de inspiración superheroína de una de sus marcas preferidas, Balenciaga.

Hace solo meses, la vimos portando un estilo que nos recordó a los "Incredibles", pero este nos pareció que era más batichica, con un crop top cruzado de cuero que mostró sus abdominales tonificados y sus icónicos "botas-pantalones" ceñidos.

Kim complementó el estilo atrevido con el bolso plateado con relieve de cocodrilo de la marca de casi tres mil dólares y gafas de sol estilo máscara de superhéroe. Para su look de belleza,Llevó maquillaje en tonos neutros y su cabello rubio con raya a la mitad.

Kim Kardashian

Kimberly Noel Kardashian (Los Ángeles, 21 de octubre de 1980), conocida como Kim Kardashian, es una socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense.

Comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Tanto Kim como sus hermanas empezaron en la pantalla pequeña con este reality a raíz de la difusión de Kim Kardashian, Superstar, una película pornográfica que había grabado en 2002 junto a su entonces pareja: el cantante Ray-J.

Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios de entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. Frecuentemente es estrella invitada en destacados programas de televisión (entre ellos The Ellen Show o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como Disaster Movie y Deep in the Valley.

En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En 2017 fundó su propia su marca de cosméticos KKW Beauty, la cual está valorada en mil millones de dólares.​ En 2019 hizo lo propio con la marca de fajas Skims. Estos negocios la llevaron a ser declarada por Forbes como multimillonaria en abril de 2021, al superar un patrimonio de mil millones de dólares.

Desde que comenzó sus estudios en derecho en 2018, Kardashian se ha implicado muy activamente en el ámbito político como en la reforma de sistema carcelario de Estados Unidos, llegando a reunirse con el presidente Donald Trump en diversas ocasiones.