Belu Lucius desmintió rumores de embarazo

Belu Lucius está acostumbrada a compartir parte de su vida en las redes sociales. En su cuenta de Instagram pudimos verla conocer a su pareja, casarse y hasta sus dos embarazos. También la vimos pasar de las redes a la televisión, momento en el que recibió el apoyo de sus millones de seguidores.

En las últimas horas, la influencer publicó una seguidilla de historias de Instagram para responder una consulta que le estuvieron haciendo recientemente: si estaba embarazada.

“Con una mano en el corazón les agradezco los mensajes, pero no estoy embarazada, estoy con cinco kilos más, que no es lo mismo”, comenzó diciendo Belu Lucius en la grabación que publicó en su red social.

En la siguiente historia aclaró que fue a la endocrinóloga después de notar que no se estaba sintiendo bien últimamente: “Estoy viviendo semanas con angustia, ansiedad y estrés y me hice unos chequeos que no salieron del todo bien”. Tras comentar su situación, aprovechó para recordarles a quienes la estaban siguiendo la importancia de los chequeos anuales.

“Les recomiendo, de paso, que se hagan los estudios médicos una o dos veces por año, como se los indique su médico de cabecera. Siempre está bueno saber lo que nos pasa internamente”, concluyó la joven.

Minutos más tarde, compartió un video con un cambio de look, y explicó: “Me fui a cambiar. Me quería sentir más linda. Todo me incomoda, me siento angustiada... pero esto es pasajero”.

Belu Lucius repudió la cancelación a su hermana Emily

A partir de su participación en El Hotel de los Famosos (eltrece), la imagen de Emily Lucius empezó a caer. ¿El motivo? Fue acusada de hacerle bullying a Locho Loccisano y sufrió una campaña para que ninguna marca la apoye ni le otorgue canjes. Ante esta cancelación, su hermana Belu decidió salir a respaldarla.

La influencer reconoció que los ataques a Emily están afectando a todo su entorno. “La vi muy triste (a mi mamá) y la invité a comer, con boludeces no”, advirtió en un posteo de Instagram. Y agregó: “Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera”.

Belu remarcó que sobre todo no apoya las “cancelaciones” y sostuvo que cualquiera puede equivocarse. “Creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores”, expuso sobre los ataques que recibió su hermana.

No es un detalle menor que Emily, al igual que Martín Salwe, tuvo que cerrar su Instagram, una de sus fuentes de ingresos. Por ese motivo, la ex MasterChef Celebrity (Telefe) cuestionó que se hayan metido con el trabajo de su hermana. “Nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando”, concluyó.

