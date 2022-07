Taylor Swift se compromete con su novio Joe Alwyn

¡Taylor Swift a pleno! Según numerosos medios estadounidenses, la cantante se comprometió con su pareja Joe Alwyn hace "algunos meses" de forma privada y solo lo compartieron con sus amigos más íntimos, quienes prometieron guardarles el secreto. Pero ahora, para alegría de todos los fans de la artista, la noticia ha salido a la luz, y estamos seguras de que podría ser una de las bodas más esperadas del mundo mediático.

No es nada raro que esta información nos llegue por sorpresa, y es que la relación de Swift y Awlyn siempre ha sido, cuando menos, muy reservada. No son muchos los datos que han compartido con sus seguidores durante estos 5 años de noviazgo. Prácticamente no suben fotos juntos a sus redes sociales, ni tampoco son de esas parejas a las que solemos ver acudir juntos a eventos y galas. Algo que, probablemente, la autora de grandes éxitos como 'Blank Space' o 'Don't Blame Me', haya decidido así debido a sus antiguas rupturas amorosas, que fueron muy polémicas.

Sin embargo, en medio de la discreción que caracteriza su relación, hay algunos datos que sí sabemos de la pareja y algunos de ellos son las claves que los han hecho llegar hasta aquí. ¡Ni más ni menos que una boda!

Para empezar, primero hay que conocer bien al futuro marido de Swift. Alwyn, de 31 años, es un actor, escritor y compositor británico conocido por su debut en la película 'Billy Lynn', donde compartía reparto con grandes artistas como Garrett Hedlund, Kristen Stewart o Vin Diesel. Además, en su exitosa carrera profesional también destaca por su reconocimiento como productor del álbum 'Folklore' de Swift, con el que fue galardonado con un Grammy.

Un flechazo

La pareja se conoció en 2016 en la MET Gala, un evento al que la cantante acudió con quien era su novio por aquel entonces, Tom Hiddleston. Pero como desvela Swift en 'Dress', una de las tantas canciones en las que hace referencia a Alwyn, la presentación entre ambos fue todo un flechazo y meses después, salió a la luz que la artista y el actor de 'Loki' habían roto.

Lo que vino después ya lo podemos intuir. En otoño de 2016 Swift y Alwyn empezaron a salir y el segundo evento que reunió a la pareja fue el 'after party' de un concierto de Kings of Leon en Nueva York, lo que posiblemente se convirtió oficialmente en su primera cita. A partir de estas fechas comienza una relación que se ha visto marcada por numerosos trabajos profesionales en común como el documental 'Miss Americana', que la cantante grabó para Netflix, y donde el actor tiene un pequeño cameo y cuentan muy brevemente algunas pinceladas sobre su relación. Otro de los proyectos de Swift donde también habla sobre su nuevo amor destacando su maravilloso estilo de vida: "normal y equilibrado".

En 2017, la cantante lanza su álbum 'Reputation' una obra que los fans no dudaron en analizar al milímetro y descubrieron un sinfín de alusiones hacia Alwyn. Pero las dedicatorias amorosas no acaban ahí porque en 2019 llegó 'Lover' y en 2020, 'Folklore' y 'Evermore', otros 3 trabajos en los que Swift también se sincera, demostrándole su amor al actor. Además, algunas canciones de este último álbum, como 'Champagne Problems' o 'Coney Island', fueron escritas por Alwyn lo que demuestra que ambos también forman un gran equipo en lo profesional.

Aún no sabemos cuándo será la boda de Swift y Awlyn, pero estamos muy expectantes por conocer todos los detalles del enlace en el que, no cabe duda, estará lleno de puro romanticismo.