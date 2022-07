Pavón viajó a Brasil: su último día en Boca

Este jueves fue un día de despedidas en el Xeneize. Es que a la salida de un Eduardo Salvio que pasó a defender los colores de Pumas de México, se sumó la de Cristian Pavón, cuyo nombre parece haber quedado en el olvido en La Bombonera después de varios meses a la sombra. Años atrás, asomaba como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Y su pico de rendimiento le permitió disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección. Hoy se fue de Boca por la puerta de atrás, sin pena ni gloria.

La historia del cordobés es, cuanto menos, particular. Y es que desde su debut en Talleres de Córdoba allá por diciembre de 2013, la carrera de Pavón no hizo más que revalorizarse. Con un puñado de partidos, llamó la atención de un Boca que puso 14 millones de pesos por su pase. Con un préstamo en Colón de por medio, se asentó en el Xeneize, donde vivió su auge pero también sus momentos más complicados.

Su arranque en Boca fue accidentado, ya que en una de sus primeras presentaciones con la camiseta azul y oro sufrió una lesión que lo marginaría de las canchas por varios meses. Lejos de perder su lugar, el atacante volvió mejor que nunca, y terminó ese primer semestre de 2015 como titular indiscutido en el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. En un Superclásico en la Bombonera abrió el 2-0 y celebró con un gesto que llamó la atención: hizo el ademán de manejar un auto. Es que su representante le había prometido prestarle por un mes su camioneta BMW si anotaba ante River. Tenía 19 años.

En aquella Copa Libertadores viviría su primera gran frustración, cuando después de una fase de grupos impecable, Boca terminaría quedando eliminado ante River en el contexto del famoso episodio del gas pimienta. De todas formas, en ese año Pavón también se quedaría con sus primeros dos títulos profesionales. Liga y Copa Argentina para el Xeneize, que de la mano del cordobés ya ponía la cabeza en la próxima Libertadores.

En 2016, el oriundo de Anisacate terminaba de explotar, y a punta de goles y asistencias, se ponía en la mira de varios equipos europeos. Desde Países Bajos venían decididos a quedarse con el pase de Pavón, que por entonces estaba valorado en aproximadamente 10 millones de dólares, pero el club de La Ribera apostaba fuerte por él, y hacía el esfuerzo por retenerlo.

Aquella temporada, terminaba una vez más con Boca fuera de la Libertadores, y con Kichan como uno de los pocos puntos altos en aquella eliminación ante Independiente del Valle. De todas formas, el cordobés gritaba campeón una vez más en el certamen local, y ahora lo buscaban desde Rusia.

El Zenit quería quedarse con el extremo, pero Guillermo Barros Schelotto entendía que era el jugador a retener, y desde la dirigencia le cumplieron el deseo. El 2017 sería un año más que movido para Pavón, que protagonizaría su primer escándalo. Por medio de una transmisión en Instagram, el delantero se mostró fumando junto a Jonathan Silva, y le costó caro.

La actitud molestó tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico, y al cordobés le aplicaron una multa económica. De todas maneras, esta polémica estuvo lejos de opacar sus actuaciones en la cancha, y aquella terminaría siendo una de las mejores temporadas de la carrera de Pavón. De hecho, fue tan así, que terminó siendo citado a la Selección Argentina por primera vez.

La gran promesa del fútbol argentino

De la mano de la convocatoria, el diario francés L'Équipe lo ubicaba entre los 50 mejores futbolistas sub-21 del mundo e informaba que su ficha pasaba a valer 30 millones de dólares. Desde Boca se movieron rápido para blindarlo, y la oferta del Zenit -alcanzaba los 21 millones de dólares-, quedaba cada vez más lejos del precio real del futbolista.

Una vez más, Pavón se quedaba con la Superliga Argentina, asentándose como el máximo asistidor y el mejor jugador de la competición. Ahora, los sondeos ya no llegaban desde Rusia ni desde los Países Bajos. Al cordobés lo buscaban los gigantes europeos, pero él seguía firme en Boca, con el objetivo de ganarse un lugar en el Mundial de Rusia 2018.

Y en el comienzo del año mundialista, Pavón no desentonó desde lo futbolístico. Su buen rendimiento lo llevó a ser convocado para los partidos amistosos de la Selección en marzo de aquel año, y prácticamente se ganaba un lugar entre los 23 que jugarían la Copa del Mundo. Y cuando Jorge Sampaoli dio a conocer la lista no pareció una sorpresa que el delantero de Boca fuera convocado para la máxima competencia.

El Mundial, un antes y después para Pavón

Con 22 años, Kichan viajaba a Rusia con el gran objetivo de gritar campeón, y si bien logró sumar minutos, el desenlace no fue el esperado por todos los argentinos. El equipo nunca se terminó de encontrar y después de una sufrida clasificación a octavos (fue Pavón quien habilitó a Mercado para que enviara el centro en el agónico gol de Marcos Rojo ante Nigeria), quedó afuera frente a una Francia que terminaría gritando campeón.

Pavón, que sumó minutos en los cuatro partidos que jugó el equipo albiceleste en aquel Mundial, tenía que retornar a Boca. Y con el cierre de aquella copa, al extremo lo seguían de cerca desde Europa, y en Boca se hablaba de que su pase valía más de 50 millones de dólares. El Arsenal de Inglaterra, dispuesto a poner la plata, preguntó por el cordobés, pero las negociaciones terminaron en la nada.

Y así el delantero tomaba la decisión de seguir, por lo menos, seis meses más en Boca, con el objetivo de levantar la tan ansiada Copa Libertadores. Kichan no terminaba de mostrar su mejor versión, pero el Xeneize arrasaba y se metía en la final del torneo de clubes más importante del continente.

El resto es historia conocida. La final de la polémica la disputaron River y Boca, pero Pavón estuvo lejos de ser protagonista. En la ida fue titular, pero una lesión lo obligó a salir antes de la media hora de partido. En la vuelta, disputó los 120 minutos de juego, pero nunca pudo demostrar todo su potencial.

Pavón pasó de ser una de las grandes figuras de Boca a uno más de un plantel con mucha competencia. Y en 2018, el cordobés también jugaría su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Fue ante Colombia y de la mano de un Lionel Scaloni que por entonces era el DT interino. Después, una lesión lo dejó afuera de la siguiente convocatoria, y así terminó de perder su lugar.

El 2019 estuvo lejos de ser el año de la redención, y el extremo continuó con sus rendimientos irregulares, que no terminaban de meterlo en el once titular de Boca. Ya con Alfaro como DT, Pavón terminó de perder terreno, y la opción de emigrar empezó a crecer cada vez más.

Pero ya no se hablaba de PSG, ni de Milan, ni de Barcelona. Ahora el equipo que buscaba incorporar a Pavón era Los Ángeles Galaxy de la MLS, en aquel entonces dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Y finalmente en agosto de aquel año, Kichan pasaría al equipo estadounidense por medio de un préstamo de un año, y a cambio de dos millones de dólares.

Su experiencia en la MLS

A partir de su llegada a Estados Unidos, Pavón revolucionó a la ciudad de Los Ángeles. El equipo ya contaba con la gran figura de Zlatan Ibrahimovic. Y ahora, sumaba a una de las promesas más grandes del continente con el objetivo de volver a pelear el campeonato, que tan esquivo le había sido en las últimas temporadas.

Además, el préstamo venía acompañado de una opción de compra que rondaba los 25 millones de dólares, por lo que todo podía terminar en un negocio redondo para Boca. Lo cierto es que el préstamo se estiró más de la cuenta, y el cordobés finalmente disputó 35 partidos en la MLS, en los que convirtió 14 goles.

A pesar de que su paso por LA Galaxy, en general, fue positivo, finalmente el equipo norteamericano optó por no hacer uso de la opción de compra. Los estadounidenses consideraban que era demasiado alta, y a pesar de varias conversaciones entre los clubes y algún que otro ofrecimiento, al futbolista le tocó volver a Boca.

Segunda etapa en Boca, denuncia y despedida

El cordobés arrancó el 2021 una vez más con la camiseta del club de La Ribera. Ahora bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo. Pero antes de sumarse al primer equipo, y -por supuesto- de volver a sumar minutos, al delantero le tocó protagonizar un escándalo que terminó en denuncia.

En marzo de 2021, Cristian Pavón fue imputado por la Justicia de Córdoba por el presunto delito de "abuso sexual con acceso carnal", en referencia a un episodio que habría ocurrido en noviembre del 2020. El jugador, que fue llamado a una declaración indagatoria, tuvo que poner al fútbol en un segundo plano.

De todas maneras, Kichan no perdía lugar en la consideración de Russo, que le daba la chance de volver a ponerse la camiseta de Boca luego de casi dos años. Fue ante Huracán, en abril de aquel año. Desde entonces, fueron 36 partidos para el cordobés, que nunca pudo volver a mostrar su mejor versión.

Si bien el atacante no terminaba de encontrarse, la dirigencia que ahora era comandada por Juan Román Riquelme tenía el gran objetivo de renovar su contrato, que vencía en junio de este año. La postura de Pavón fue clara, se quería ir de Boca y no tenía pensado firmar un nuevo vínculo. La del Consejo de Fútbol, también. Pavón fue apartado del plantel, y no volvería a ponerse la camiseta azul y oro.

Su último partido fue con el título de la Copa Argentina, en diciembre. Cuando ingresó en el segundo tiempo en la final ante Talleres en Santiago del Estero y acertó su penal en la definición.

Este viernes se termina su contrato y también ese castigo que lo marginó del fútbol por todo un semestre. A partir de mañana, Kichan quedará con el pase en su poder y firmará contrato con Atlético Mineiro, donde buscará empezar de cero. De la mano de Antonio Mohamed, Pavón va por la redención, en busca de dejar atrás años muy complicados.