Beyoncé publicó la tapa de “Renaissance” y contó detalles

Beyoncé publicó en sus redes sociales la tapa de su próximo disco Renaissance que saldrá el 29 de julio. La cantante aparece subida a un caballo de cristal, iluminado en su interior, y en bikini. Así sorprendió a todos sus fans en redes sociales.

Un álbum muy esperado por los fans, en el cual -según contó la cantante- traerá música dance y country. Una fórmula más que interesante. “Componer este disco me permitió entrar en un lugar para soñar y escapar por unos minutos del momento que vive el mundo. Me permití sentirme libre y aventurera”, describió en el posteo.

Para Beyoncé, este trabajo le permitió crear un lugar seguro y sin perjuicios, para liberarse del perfeccionismo. ”No pensar demasiado en las cosas”, destacó. “Es un hermoso viaje de exploración y quien lo escuche, baile y se sienta único, fuerte y sexy”, completó.

El nuevo disco “Renaissance” de Beyoncé tendrá temas folk y dance

Según publicó Variety hace unos días, el álbum incluirá temas pop y country con contribuciones del exitoso compositor Ryan Tedder, quien coescribió su éxito de 2008 “Halo” y Raphael Saadiq, quien compuso éxitos para Mary J. Blige, Stevie Wonder y la hermana de Beyoncé.

Otro dato importante que compartió Beyoncé fue que el sucesor de Lemonade (2016) se podrá escuchar este mes. Desde la página web la cantante ya se puede reservar un pack especial que incluye una caja coleccionable con el CD de Renaissance y una remera relacionada con el disco. También, los perfiles oficiales de Spotify, Apple Music y TIDAL publicaron la actualización junto al arte del disco.

A mediados del año pasado, la estrella de la música contó que estaba preparando una nueva producción. “A veces me lleva un año buscar personalmente entre miles de sonidos para encontrar el bombo o el sonido adecuado. Un coro puede tener hasta 200 armonías apiladas”.

Beyoncé anunció que trabaja en un nuevo disco en un grupo de WhatsApp

En mayo de 2021, la exitosa cantante contó de forma muy extraña que estaba componiendo nuevos temas. No fue a través de sus redes sociales. Beyoncé eligió el grupo de Whatsapp que comparte con sus excompañeras de Destiny’s Child. “Estoy cocinando algo de música. Ese es el Chef Boyardee y el Chef Boy-Kelly”, bromeó la superestrella.

Michelle Williams fue la a encargada de compartir el audio con la noticia. Mientras hablaban sobre distintos temas salió a la luz la noticia. Solo queda esperar un tiempo para poder disfrutar del tema o de un disco.

En todo este tiempo, la exintegrante de Destiny´s Child lanzó un disco conjunto con Jay-Z, Everything is love, como The Carters, y el álbum Black is king con su colaboración con la banda sonora de El Rey León.

A lo largo de su carrera, Beyoncé vendió 11 millones de discos y varios de sus temas llegaron a lo más alto de las listas como “Crazy in Love” y “Baby Boy”.

