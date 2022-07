J Balvin se accidentó con un cuatriciclo y terminó enyesado

J Balvin está en Córdoba junto a su mujer Valentina Ferrer. La pareja se mostró disfrutando del tiempo libre junto a su familia y festejaron el primer cumpleaños de su hijo Río donde no faltó un pelotero.

En las últimas horas, el colombiano contó en sus redes sociales que visitó Villa General Belgrano, donde sufrió un accidente con un cuatriciclo y terminó con un brazo enyesado. El músico fue atendido en el hospital de Santa Rosa de Calamuchita. Por suerte la lesión no fue importante.

“Hay niveles de niveles… pero la caída que me metí… es como de niveles de niveles”, contó Balvin en su cuenta de Instagram.

Asado, fernet y música

J Balvin y Valentina Ferrer festejaron el cumple de Río con todo. La pareja decidió celebrarlo en la Argentina, con la familia de la modelo en Córdoba y donde no faltó el asado, el fernet y la música.

“En mi familia somos como seis. Y aquí son como cien... no, pues hay doscientos”, dijo J Balvin en un video que subió en su stories de Instagram.

La figura del reggaetón compartió distintos videos donde se lo vio bailando cumbia, tomando un trago y hasta jugando en un castillo inflable. A su vez, Valentina también publicó otras imágenes con los invitados disfrutando de la fiesta. No faltó el momento de la torta.

“Eres lo mejor que me ha pasado GRACIAS por elegirme, Feliz primer año de vida Río”, escribió J Balvin junto a un video. La madre hizo lo mismo con una emotiva frase: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Lo mejor que me pasó”.

Valentina nació en Villa Carlos Paz, Córdoba. Después de terminar la secundaria, se mudó a Capital, desde donde la contrataron para formar parte de una reconocida agencia de modelos. En 2014 fue elegida como Miss Argentina y un año más tarde participó en Miss Universo, haciendo que su carrera despegue exponencialmente. También fue Miss Bingo Avellaneda.

Gracias a su participación en el certamen, en el que logró clasificar entre las 10 finalistas, la modelo consiguió firmar un contrato con Wilhelmina Models, una de las compañías líderes en el ámbito del modelaje de Estados Unidos. Más tarde le esperarían desfiles en lugares como México, Miami y Brasil. Fue contratada para grabar el videoclip Sigo Extrañándote, de J Balvin. El flechazo fue inmediato para ambos.

El hijo de J Balvin aprendió a gatear

En abril, el cantante compartió con sus seguidores en Twitter un momento muy especial. Fue cuando descubrió a su pequeño hijo gateando por primera vez. “Mi hijo hoy está gateando. Ufff que Chimba”, escribió J Balvin.

En las imágenes, Río aparece gateando por el living. “Alguien se escapó del corral”, escribió Ferrer. Recordemos que los padres comparten en las redes sociales distintos momentos con su hijo pero nunca mostraron su rostro.

El tema que le compuso J Balvin a su hijo

Para demostrar toda su felicidad, el cantante compuso una canción para el pequeño. El simple se llama “Querido Río” y forma parte de su último disco llamado José.

“Querido, Río, llegaste en el momento debido aún no estás en mis brazos, pero ya te siento mío. La tempestad se llevó todo y solo me dejó el frío, pero hablando con Dios, él me dijo: ‘Hijo ahí, te envío un angelito que no cuidarlo es un delito’”, dice un fragmento del tema.

