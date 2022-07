En Jujuy hay falta de productos alimenticios en las góndolas

Si bien la escasez no es importante, algunos supermercados no tienen ciertas marcas de dulce de leche, café o pan lactal. La preocupación de los consumidores.

La escasez de gasoil en la provincia de Jujuy viene generando estragos en diferentes sectores de la economía y el alimenticio no es la excepción, ya que por lo menos en la capital de esa provincia está empezando a ver sus consecuencias.

Según publica este viernes el diario El Tribuno de Jujuy, en diferentes supermercados se pudo corroborar que, si bien escasean algunos productos, todavía el desabastecimiento no es importante.

El relevamiento se inició en un supermercado ubicado en inmediaciones de ruta 9, y se pudo observar que entre los alimentos que faltaban en algunas góndolas están coctel de frutas, algunas marcas de dulce de leche, de fideos, de ketchup y de mayonesa. Según explicó un repositor de productos de ese comercio, el abastecimiento se irá normalizando a medida que vayan llegando los camiones a los puntos de entrega.

El recorrido continuó por barrio Ciudad de Nieva, donde también se encuentran ubicados otros supermercados. Asimismo, se pudo observar la falta de productos como pan lactal y algunas marcas de mermeladas.

En otra casa de compra ubicada en plena zona céntrica se notó la escasez de una marca de leche, sal y café. Al menos en un supermercado contaban con abastecimiento pleno de alimentos.

Tras culminar el relevamiento se pudo conocer la postura de algunos clientes que salían de las casas de compras. Expresaron que tienen temor de que la escasez del combustible lleve a que se agrave el faltante de alimentos de primera necesidad, por ejemplo arroz, leche, queso, yerba y azúcar, entre otros.

En cuanto a este último producto, es importante mencionar que la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) anticipó días atrás que, por la escasez de gasoil, ya están faltando insumos para la producción de azúcar y de cítricos, debido a que los transportistas llegan a tener demoras de hasta doce horas para poder cargar combustible y, por ende, incide negativamente en la producción y el abastecimiento de los productos.

En panaderías

El sector panadero también se encuentra en un complicado escenario. Al respecto Pablo López, del Centro de Industriales Panaderos de Jujuy, señaló que "hay muchos camiones que no quieren llegar a la provincia a entregar alimentos, en el caso del sector panadero, la harina, porque no consiguen gasoil y no saben qué van a llevar de la provincia para recuperar el viaje de vuelta", sostuvo.

