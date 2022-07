Sin cuotas para compras puerta a puerta en el exterior

Luego de haber reforzado esta semana el cepo a los importadores, el Banco Central decidió este jueves avanzar contra otra faceta de la economía que le significaba salida de divisas: la de los servicios "puerta a puerta", que hasta hoy le permitían comprar a los argentinos en sitios de internet del exterior y pagar en cuotas por estos gastos.

Según dispuso el directorio del organismo en la comunicación A 7535, desde el próximo lunes tanto las entidades financieras como los proveedores no financieros de crédito, no sólo no podrán financiar las compras de pasajes y productos de hotelería relacionados al turismo en el exterior, tal como ya estaba vigente, sino que además, no podrán financiar los envíos via couriers.

Concretamente, la norma se refiere a "los productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers” y Gestoría de trámites aduaneros", a los que los bancos ni las fintech "no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes –personas humanas y jurídicas".

Así, empresas como Tiendamía, los couriers como FedEx, UPS, DHL o TNT e incluso el servicio del Correo Argentino deberán dejar de ofrecer financiamiento para los consumos que se hagan por fuera del país.

Algunos bancos y fintech analizaban a última hora del jueves si la norma afecta también a las opciones de "comprá ahora y paga después" por la que se financian los consumos hechos en un pago.

Incertidumbre en el sector turístico

Este nuevo ajuste al cepo cambiario llega luego de días de mucha confusión en el sector de viajes y turismo respecto al alcance de las nuevas medidas instrumentadas por el Banco Central en el comienzo de la semana. Hubo agencias de turismo, que ante la incertidumbre, suspendieron sus ventas y dejaron de aceptar pagos en pesos.

En el Banco Central se encargaron de decir varias veces que estos nuevos ajustes al cepo no van a afectar a los consumos en dólares con tarjeta.

Pero evidentemente esta es una fuente de preocupación para el organismo frente a la sangría de las reservas.

Los gastos con tarjeta en el exterior, viajes y pasajes en aerolíneas están en niveles pre-cepo.

Según datos del INDEC,los primeros cinco meses del año, la autoridad monetaria vendió US$ 1.516 millones para atender los servicios de consumo con proveedores no residentes, tres veces más que en el mismo período de 2021 cuando había sido de US$ 491 millones.

Los consumidores con resto en el límite de tarjeta empezaron a volcarse a este tipo de operaciones para comprar productos que no se consiguen en la Argentina y también para aprovechar la diferencia -creciente en estos días- que se está verificando entre el dólar tarjeta y el dólar blue o contado con liquidación.

Las mayores restricciones cambiarias eran un incentivo cada vez mayor a volcarse a las operaciones con linea para comprar productos en dólares. De ahí este nuevo cepo al cepo.

Hay otro cepo, que cada vez molesta más a los argentinos. El de la falta de una oferta amplia en el rubro textil. Y a eso se suma un dato totalmente objetivo: el rubro indumentaria y calzado es el que más aumentó en el último año según la medición que realiza el INDEC: aumentó 36% en lo que va del año y 80% en los últimos 12 meses.

Con los precios por las nubes, los consumidores que no tienen la chance de hacer compras en el exterior convirtieron en un nuevo polo de atracción a los comercios ubicados en la calle Avellaneda, hacia donde viajan los bagalleros que antes iban a La Salada.

Los que tienen más recursos traen valijas de Miami, o hacen las compras on line. Lo que se les cortó, ahora, son las cuotas.

