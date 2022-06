Silvina Escudero empezó una carrera terciaria

Silvina Escudero es una de las bailarinas más exitosas de la Argentina y supo demostrarlo en varias oportunidades con su paso por programas como El Bailando por un Sueño o en producciones teatrales, como Sex. Sin embargo, la modelo decidió hacer una apuesta a su futuro profesional y volvió a la universidad: está estudiando locución.

Durante su visita a Socios del Espectáculo (eltrece), Silvina Escudero aseguró que le encanta la carrera que eligió para sumar una nueva habilidad. Además de contar que está muy feliz, confesó que ama estudiar: “Me va bien porque soy muy nerd, muy ñoña”.

Para ejemplificar que es muy buena alumna, Escudero aseguró que en la actualidad siguen compartiendo apuntes suyos de cuando fue estudiante en la Facultad de Veterinaria: “Siempre fui aplicada. Al día de hoy en Veterniaria siguen pasando apuntes míos de hace 15 años”. Según comentó, le quedaron 10 materias de esa carrera sin rendir.

En cuanto a los motivos que la llevaron a elegir locución, explicó: “Es una herramienta más, muy útil para los que trabajamos en los medios de comunicación. Es una carrera que me va a nutrir un montón”.

Además de contar que se lleva muy bien con sus compañeros, confesó que los profesores la quieren, pero que hay uno con el que no se lleva bien. Por supuesto, evitó dar el nombre “para que no la bochen”.

Fotos osadas

Silvina Escudero vende sus producciones eróticas en una plataforma para adultos: “Es re zarpado”

A comienzos de este año, Silvina Escudero comenzó a vender sus fotos más osadas en una plataforma especializada en contenido para adultos, siguiendo los pasos de Florencia Peña y Silvina Luna.

En diálogo con Catalina Dlugi al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez), la bailarina contó que hace un mes empezó a subir contenido para probar, pero que con el correr de los días se liberó. “Me pasó lo mismo en Sex... la verdad es que me re piqué en Divas play”, se sinceró divertida.

Consultada sobre el tipo de material que sube, señaló que son fotos y videos. “Me pongo límites. En mi primera producción yo estaba mucho más recatada... Bueno, esa palabra no aplica, pero más contenida. Y esta semana hice contenido que me parece súper excitante”.

Fuente: TN