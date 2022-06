Así se desarrollan los chicos que nacen muy prematuramente

Un estudio en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) informa que, entre los niños nacidos muy prematuramente, los subgrupos se pueden distinguir con distintos perfiles de resultados que varían en gravedad, tipo y combinaciones de déficits.

Los chicos que nacen después de una duración del embarazo de menos de 32 semanas, tienen un mayor riesgo de dificultades durante el desarrollo que los que nacen después de una duración normal del embarazo.

Sin embargo, qué tipo de dificultades y en qué grado varían mucho de un niño a otro. A los chicos nacidos muy prematuramente generalmente se consideran como un grupo único. Pero según una nueva investigación, esta suposición no está justificada.

Científicos del Equipo de Investigación de Epidemiología Obstétrica, Perinatal y Pediátrica del Inserm y del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia siguieron el desarrollo de 2.000 niños nacidos muy prematuros de todo ese país, desde el nacimiento hasta la edad de 5,5 años. Sus hallazgos sugirieron que esta población de niños podría dividirse en cuatro subgrupos, cada uno con un perfil diferente de resultados del desarrollo.

Casi la mitad de los niños (45%) pertenecía a un subgrupo de niños que no tenían dificultades y funcionaban en niveles similares a los de sus compañeros nacidos a término. Sin embargo, el 55% de los niños pertenecía a uno de los tres subgrupos con resultados de desarrollo subóptimos.

El primer subgrupo consistió en niños que tenían principalmente dificultades en el funcionamiento motor y cognitivo, mientras que un segundo grupo de niños tenía principalmente dificultades en el comportamiento, las emociones y las relaciones sociales.

Un pequeño subgrupo de niños tenía deficiencias más graves en todos los dominios del desarrollo.

Necesidades

“Se sabe muy poco sobre las necesidades específicas de los subgrupos de niños nacidos muy prematuros”, reconoce la autora principal Sabrina Twilhaar. “Nuestro estudio es el primero a gran escala que distingue a los niños nacidos muy prematuros en función de su perfil de resultados en múltiples dominios importantes del desarrollo. Después de todo, la forma en que los niños funcionan en la vida cotidiana no está determinada solo por su coeficiente intelectual o comportamiento. Ahora tenemos una mejor comprensión de qué dificultades son prominentes en diferentes subgrupos y qué dificultades a menudo ocurren juntas. Esta es una información relevante para el desarrollo de intervenciones específicas”.

Twilhaar resumió: “En lugar de adoptar un enfoque único para todos, los hallazgos enfatizan la importancia de tener mucho más en cuenta las diferencias individuales. El promedio de la población no es representativo de los niños individuales de los que se compone. En el futuro, debemos tratar de comprender cómo surgen ciertas combinaciones de dificultades en grupos específicos de niños, mientras que otros no encuentran dificultades en absoluto. Esto ayudará al desarrollo de intervenciones que se adapten a las necesidades reales de los niños individuales y se dirijan a los problemas concurrentes, pero también a los programas y políticas para promover el desarrollo positivo en todos los niños”.

Fuente: TN