Internaron de urgencia a Silvina Luna: su estado de salud

Silvina Luna tuvo que ser internada este miércoles por la noche, afectada por una infección provocada por una bacteria. Según confirmaron en Socios del espectáculo, la modelo y exparticipante del reality El hotel de los famosos se encuentra en el Hospital Italiano, a la espera de que su cuadro evolucione de manera favorable.

Como consecuencia de la cirugía estética a las que se sometió con Aníbal Lotocki y por la cual le ganó un juicio de mala praxis, Luna padece una insuficiencia renal crónica, toma corticoides y está inmunosuprimida. De hecho, el año pasado estuvo internada cinco días por las secuelas de esa operación, y recientemente debió abandonar el reality de eltrece luego de sufrir una descompensación.

En esta oportunidad, el motivo de la internación fue por una bacteria que le provocó una infección. “Es una situación complicada porque están a la espera y la búsqueda de medicamentos para combatirla. Su cuadro se agravó en las últimas horas”, explicó el conductor del ciclo de chimentos de eltrece, Adrián Pallares.

“Ella venía mal de salud y cada tanto tiene internaciones para ver cómo está. Fue a un barco con sus amigos, alrededor del 13 de junio, y tuvo la mala suerte de lastimarse”, contó la panelista Paula Varela, para revelar cómo comenzó este nuevo problema de salud que enfrenta la modelo.

“Se hizo una herida que le causó una infección. Fue internada porque le entró una bacteria. La compensaron para atacar la infección, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado”, subrayó la panelista, y cerró: “Ella decidió salir del hospital e ir a su casa, pero en las últimas horas se complicó y la médica decidió volver a ingresarla”.

Por último, Varela reveló que Luna está muy deprimida y que no quiere ver a nadie. Además, contó que sus amigos están muy preocupados y que se comunicaron con su hermano, su única familia, quien vive en el exterior para que viaje a visitarla.

Una intervención que se convirtió en pesadilla

En una entrevista que le brindó a LAM el año pasado, Luna contó que tras haber sido operada por Lotocki su salud es “frágil”. “A los 30 años [cuando se sometió a la cirugía plástica] estaba vulnerable. No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme. Y me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era [en referencia a la sustancia de metacrilato], abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes”, aseguró conmovida.

En febrero de este año y después de cinco meses de juicio, Lotocki fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño Nº 28. En su alegato, el fiscal Sandro Abraldes había pedido una pena de siete años y nueve meses de prisión. Lotocki fue acusado de ocasionarle lesiones graves a cuatro mujeres luego de realizarles procedimientos quirúrgicos. Las damnificadas (y querellantes en la causa) son, además de Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

“A mí creo que me deben matar por mi cara, porque siempre me dicen lo mismo, de que estoy cachetona y gorda, que piensan que me puse botox y que estoy hinchada por eso. Ya lo conté mil veces”, dijo recientemente Luna, en El hotel de los famosos: el debate, haciéndose eco de las críticas que recibe en las redes sociales por su fisonomía. “Tomo corticoides hace diez años y me cambió la fisonomía de la cara. Estoy trabajando en tele y esta es mi nueva cara, me la tuve que aceptar primero yo y ahora ustedes. Así que déjense de jod…”, indicó tajante en esa oportunidad.