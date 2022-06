La feroz autocrítica de Gallardo tras la derrota de River

“Peor que esto no podemos jugar”, reconoció el DT tras la flojísima actuación de su equipo ante Vélez por la Libertadores, rescató que la serie sigue abierta

River la sacó baratísima de su visita a Liniers. Perdió solamente por 1-0 ante un Vélez que tuvo chances para irse con una ventaja mayor al Monumental, la semana próxima. El equipo que entrena el Cacique Medina mostró disciplina, entrega y talento para imponerse al Molillonario.

LUCAS JANSON ANOTÓ EL GOL DEL PARTIDO PARA VÉLEZ ANTE RIVER POR LA LIBERTADORES

Lo del equipo de Marcelo Gallardo fue pobre de principio a fin, con problemas defensivos, muy poca generación de juego (prácticamente nulas chances) y, como pocas veces, superado desde la intensidad.

El propio DT reconoció el mal funcionamiento de su equipo. Muy autocrítico, no ocultó la mugre debajo de la alfombra y, si bien piensa -y espera- que en Núñez sea diferente, sus palabras fueron contundentes. A continuación, lo que dijo.

Las frases de Gallardo en conferencia

"Fue un partido que nos resultó incómodo jugarlo. Le otorgamos la ventaja a Vélez y después del gol nos costó. Quisimos cambiar en el ST para encontrar mejor calidad de juego con Juanfer y no salió. Le dimos espacios a Vélez y el resultado pudo ser más amplio. No jugamos un bien partido y lo positivo es el resultado. Es una ventaja mínima, debemos mejorar muchísimo y en nuestra cancha será un partido diferente. No fue bueno lo nuestro y debemos mejorar muchísimo".

"La incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez, no nos encontramos. Y cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones. Somos consciente de eso y hay que mejorar. Gracias al resultado, la serie está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos cambiar la imagen".

"Cuando hablo de partido incómodo, en la segunda pelota, en lo físico... No estuvimos. Por momentos sí, en el inicio, pero después no. Pero lo peor ya pasó. El resultado es mínimo, lo peor ya pasó".

"Me voy con la sensación de que no recuerdo en todos estos años haber sentido en una serie inicial de Copa la sensación de que no estuvimos. Pero la ventaja es mínima y todo lo que sea tiene que ser positivo. Primero reconocer, asimilar y empezar a pensar que todo lo que venga tiene que ser mejor".

Rodrigo Aliendro: "Está mejor, más estable, pero va a estar en observación y le van a hacer estudios por precaución. Está estable y se le pasó el mareo".

Matías Suárez: "Recién esta semana se sintió más cómodo con el físico y si sigue así esperamos que tenga minutos el fin de semana y ver cómo responde".

De la Cruz: "No se sentía bien, el golpe lo imposibilitaba de jugar, probó y no pudo recuperarse. Veremos cómo se siente en estos días".

La revancha: "Podemos dar vuelta la serie, somos autocríticos de lo que hicimos hoy y este partido nos va a enseñar mucho para la semana que viene. Pero será distinto porque entendimos que no podemos jugar como hoy. Si nos encontramos con nuestro juego y la identidad, podemos dar vuelta la serie".