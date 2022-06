Periodistas hicieron sentir su malestar a la UAR

El próximo sábado comienza una serie de encuentros que realizará el seleccionado de rugby argentino “Los Pumas” en Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Pero lamentablemente esta vez, la Unión Argentina de Rugby (UAR), decidió de forma discriminatoria y totalmente alejada al espíritu que se caracteriza en este deporte, exigir una serie de requisitos para acreditar a los trabajadores de prensa en estos eventos.

Desde la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), precisaron que la UAR pide que los hombres y mujeres certifiquen y presenten documentación de condiciones laborales y contables como los pagos del monotributo y clave de alta temprana, además, de abonar un seguro especial para poder ingresar a los estadios. "Estas exigencias no hacen más que condicionar y discriminar a los trabajadores que solamente pretenden brindar coberturas en sus respectivos medios y o programas periodísticos. Desde la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), repudia y se solidariza con los trabajadores que se verán impedidos de ejercer con libertad su derecho laboral y de informar si no acceden a estos requisitos absurdos", señalaron desde la casa de los trabajadores de prensa.

Esto motivó que los periodistas deportivos, abocados a la cobertura de la "ovalada" de distintas provincias hayan enviado una carta dirigida al presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, para que reviertan "estas ridículas e innecesarias exigencias".

El pedido de los periodistas

“Los abajo firmantes, periodistas especializados de todo el país en la cobertura de rugby, elevamos nuestra disconformidad con los requerimientos y documentación exigidos por el Departamento de Acreditaciones de la Unión que Ud. preside, en el proceso de acreditación para cubrir los partidos de la “Copa Visa Banco Macro 2022 - Los Pumas-Escocia”.

Como primer punto, NUNCA, en los años que llevamos cubriendo partidos organizados por la UAR (sean de seleccionados nacionales o provinciales) se nos exigió para otorgarnos la acreditación correspondiente, un seguro. Algunos colegas llevan más de 40 años ejerciendo la profesión y pueden dar fe que ni siquiera en los Mundiales, la World Rugby se animó a tanto.

No obstante pagar un monto “x” para estar asegurados no es el tema en discusión.

En segundo lugar, y acá va nuestro reclamo, no estamos de acuerdo con que a los trabajadores independientes y/o free lance se les pida presentar el último pago de Monotributo y a todos los trabajadores en relación de dependencia, la Clave de Alta Temprana (C.A.T.) porque no tiene nada que ver con la cobertura de un partido.

Hace más de 20 años que muchos de nosotros cubrimos todo lo relacionado al rugby en nuestras provincias y, la presentación del Seleccionado Nacional, siempre es una oportunidad laboral única para los trabajadores que no están en relación de dependencia.

Ya cedimos el no poder transmitir los partidos de Los Pumas por radio o tomar imágenes por cuestiones de derecho de una empresa multimediática. Pero hasta acá llegamos.

Es una total desconsideración para los trabajadores independientes la exigencia de tener los papeles en regla como una empresa de medios.

Sin otro particular y esperando una rápida respuesta a nuestra petición, lo saludamos atte.

Gustavo Amoruso (Rugby Champagne), Cecilia Baran (Pick&Go-Rugby), Jorge Búsico (La Nación) Martin Carrasco (De Rugby Somos y R. Platense), Manuel Cardozo(Scrumcinco.com, Tucumán), Jorge Ciccodicola (Rugby Champagne), Horacio Cortés (Norte Rugby), Adrián Coronel (Tucumán Deportivo), Asociación de Prensa de Tucumán (APT), Rodrigo Chagaray (Rugby Line), Esteban Chamas (Radio La Red), Hernando De Cillia (Rugby Champagne), Francisco de Vedia y Mitre (La Previa Rugby / FM del Buen Ayre 105.3), Daniel Dionisi (Periodismo Rugby), Federico Espósito (La Gaceta de Tucumán), José María Elazarián (Tercer Tiempo TV (Salta), Martin Farcuh (A Pleno Rugby), Horacio Gambarte (Rugby Tucumano), Pablo Garello (Ovalados San Juan / La voz del rugby), Ariel Gómez (Rosario Deportes), Sergio Gómez (Después del Try, Radiofónica), Patricio Guzmán (Tercer Tiempo Noa), Tomas Gray (Tercer Tiempo Noa), Roman Iglesias Brickles (Canal 26), Mariano Jaime (Pasión & Deporte de Santiago), Claudio Leveroni (Revista Tocata y Radio Nacional), Leonardo Leveroni (Revista Tocata), Gustavo Martínez Ribó (Rugby Tucumano), Miguel Markman (Rosario, Mesa de Rugby), Leo Medvedoff (Rugby Plus), Pablo Oriz (Free Lance Medios de Salta), Osvaldo Ortiz (Rugby Tucumano), Germán Rosales (Cuarto Tiempo), Maryano Ryan (Clarín), Gabriel Sarquis (Diario Marca), Jorge Skaf (Norte Rugby), Gustavo Severo (Aquí Rugby AM 1440 Impacto) Jorge Spinassi (FM Identidad (Jujuy), Sergio Stuart (Diario Olé), Andres Vázquez (La Nación), Brian Willcham (AM 890 – RCH), Andrés Zucal Marino (Ovalados San Juan), y siguen las firmas.

Fuente: Primerafuente.com.ar