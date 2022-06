Paro y cortes de tránsito en la Dirección de Transporte

La Dirección de Transporte de Tucumán se encuentra de paro este jueves. La problemática tiene antecedentes desde el mes de marzo, con una primera medida de fuerza iniciada por los trabajadores y que según afirman, el gobernador se comprometió a darles respuesta.

"No queríamos llegar a esta instancia, pero no fueron escuchados nuestros reclamos. Desde el mes de enero existe una falta de pago de unos de los ítems, y todavía no fue saldado. Además, nos deben 6 meses de viáticos", expresó el representante Gabriel Brito.

"Hay trabajadores que cobran sueldos que van por debajo de la línea de pobreza, estamos hablando de $35.000 pesos", aseguraron.

En tanto, este jueves habrá un corte de tránsito a partir de las 9:30 horas en los distintos accesos a la Terminal de Ómnibus.

