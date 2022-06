Los puesteros resisten el nuevo horario en el Mercofrut

Desde este viernes 1 de Julio, el Mercofrut cambiaría su horario de atención para la venta, con la novedad de abrir sus puertas dos días por las tardes (jueves y domingo, de 17 a 20); mientras que el día martes estará cerrado. Esto fue lo que dispuso la mesa directiva del mercado de concentración de frutas y verduras de Tucumán, incluso ya oficializaron el cronograma, pero no contaron con la reacción adversa de un grupo de puesteros que se niegan a estos cambios.

Observan una serie de inconvenientes por la falta de tiempo para proceder a la descarga de los productos y no confían en que el horario de la tarde, pueda volcar más gente y con ellos mejorar las magras ventas que se registran desde hace algunos meses.

Al respecto, Eduardo Martín, que además es tesorero del Mercofrut, manifestó que "pensábamos tener un horario en invierno y otro en verano, pero no está fijo todavía el nuevo horario que decidió la comisión directiva porque hay varios puntos para corregir". Además, indicó que se tomó en cuenta las observaciones realizadas por los puesteros, en el sentido de que "los compradores y operadores no están conformes con estos cambios, porque es muy peligro trabajar en el horario nocturno. Pero además, los productores dijeron que con los horarios de descargas dispuestos no se llega a tiempo".

Estos temas serán debatidos una vez más este jueves, a las 10, cuando las partes intentarán consensuar una alternativa que contenga a todos.