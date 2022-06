Las excentricidades de Milei tumbaron su carrera política

En tan sólo un par de semanas, las declaraciones de Javier Milei en diversos medios alcanzaron para hacer caer su imagen positiva en las encuestas y ganarse unas cuántas críticas en las redes sociales y todo el arco mediático y político. Fue por mostrarse a favor de la venta libre de las armas -en medio del debate por los tiroteos en Estados Unidos- de la venta de órganos y ahora hasta de niños. Hay quienes lo señalan como un "autoboicot" porque ya no quiere ser candidato a presidente en 2023.

La caída de Milei en las encuestas

Más allá del repudio en las redes sociales, ya hay encuestas que advirtieron una caída de la imagen de Milei, y hasta una midió la repercusión negativa de su posición a favor de la venta de armas y órganos.

Una encuesta de Raúl Aragón y Asociados, midió, por un lado, su aval hacia la libre portación de armas. En este sentido, el 58% respondió que conocía los dichos. Pero del total de consultados solo el 10% dijo estar de acuerdo, contra un 69% que está en contra.

Con la venta de órganos, el 70% había registrado las declaraciones de Milei sobre el tema. Sin embargo, el 86% se expresó en contra de la posibilidad que se habilite el libre comercio. Un 7% dijo estar de acuerdo con la postura del economista.

Asimismo, el estudio consultó sobre la imagen de Milei y lo comparó con la medición pasada. En esta oportunidad, sumó un 42% de imagen positiva, entre quienes se volcaron por "muy buena", "buena" o "regular buena". En cambio, un 50% eligió "regular mala", "mala" o "muy mala". En relación a los números de mayo, Milei pasó de un diferencial positivo de 10 puntos a uno negativo de ocho.

Por último, el informe mostró que el economista cayó de los 18 a los 13 puntos porcentuales en la intención de voto. Algunos estudios revelaron que meses después de las elecciones legislativas del 2021, en las que obtuvo un 17% de votos y fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, había alcanzado los 22 puntos de intención de voto.

La interna liberal: el distanciamiento con Carlos Maslatón y José Luis Espert

Ya en las elecciones del año pasado quedó marcada la diferencia con José Luis Espert, otro economista liberal que hoy ocupa una banca en la Cámara Baja. Fue el abogado y (ex) armador político de Milei, Carlos Maslatón, quien protagonizó una interna en aquel entonces con ese sector del liberalismo, y si bien Milei en público emitía señales de "respeto" hacia su colega, no había muy buena sintonía entre sus equipos.

Lo cierto es que ahora Milei creció, llegó a medir 22 puntos de intención de voto en encuestas nacionales, y empezó a sumar más gente a su espacio, que ahora sufre una interna, también protagonizada por Maslatón, quien se opone a la presencia de Karina Milei (hermana de Javier) y Carlos Kikuchi (jefe de campaña) en el equipo y toma gran distancia de las últimas declaraciones del líder libertario.

Maslatón fue contundente: "En 50 años que sigo la política en todo el mundo, nunca vi a alguien autoboicotearse así. No sé si es consciente o inconscientemente, eso lo determinará la historia, pero pareciera que está frustrado, que se encontró con una tarea y una responsabilidad de la que no se siente cómodo haciéndose cargo (por su candidatura a presidente en 2023)".

Pero advirtió que a pesar de su distancia con Milei, se sigue sintiendo parte de La Libertad Avanza y pretende darle una interna en las elecciones primarias del próximo año. "Sí, yo voy a ser candidato a presidente", ratificó a este medio el abogado twittero y experto del mundo cripto.

¿Habrá interna con Macri?

Milei está dispuesto a darle una interna a Mauricio Macri, Patricia Bullrich o "cualquiera de los halcones" de Juntos por el Cambio. Pero eso sí: no dentro de ese espacio opositor. Es decir, que solo aceptaría esa interna si los líderes del PRO se fueron de la coalición opositora y se unieran al partido libertario de Milei. "Es prácticamente imposible que eso pase", advirtió Maslatón a este medio.

A favor de la venta armas, órganos y niños

Todo empezó cuando el economista libertario apoyó la libre portación de armas un día después del tiroteo en una escuela de Texas que dejó a una veintena de muertos y sacudió al mundo: “Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente”, aseguró el legislador . “Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”.

Luego, siguió con sus dichos sobre que la venta de órganos "es un mercado más". “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero? O sea, hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, sostuvo el diputado de La Libertad Avanza.

Esta semana, Milei respondió como primera reacción "depende" a la consulta de si estaría a favor de la venta de niños. “Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”, aclaró después.